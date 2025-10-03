Language
    Video: भरी महफिल में उड़ा ट्रंप का मजाक, मैक्रों समेत कई नेताओं ने खूब लगाए ठहाके

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:37 AM (IST)

    एक यूरोपीय शिखर सम्मेलन में अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक दावे का मज़ाक उड़ाया। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने अजरबैजान और अल्बानिया के बीच युद्ध सुलझाया था। रामा ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की मौजूदगी में यह टिप्पणी की जिससे खूब हंसी हुई। ट्रंप पहले भी कई देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं।

    भरी महफिल में उड़ा ट्रंप का मजाक। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप हमेशा से दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने विश्व में जारी कई देशों के बीच युद्ध शांत कराया है। इस कड़ी में उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मैंने ऐसे युद्ध सुलझाए जो सुलझने वाले नहीं थे। अजरबैजान और अल्बानिया के बीच कई सालों से चल रहे तनाव को शांत कराया है।

    इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा पिछले समय में किया गया कई दावा पिछले हफ्ते एक यूरोपीय शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के लिए हास्य का विषय बन गया। कोपेनहेगन में आयोजित यूरोपीय राजनीतिक समुदाय की बैठक में कई वैश्विक नेताओं ने ट्रंप की नकल करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप की मिमिक्री भी करने की कोशिश की। 

    जानिए क्या है पूरा विवाद

    दरअसल, गुरुवार को कोपेनहेगन में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय की बैठक में अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव का मजाक उड़ाते हुए लोगों को खूब हंसाया।

    इस दौरान रमा ने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अल्बानिया और अजरबैजान के बीच किए गए शांति समझौते पर हमें बधाई नहीं दी। जैसे ही एडी रमा ने ये वाक्य बोले वहां पर मौजूद अलीयेव जोर से हंसने लगे। ठीक इसी समय मैक्रों ने मजाक में कहा कि मुझे इसके लिए खेद है।

    क्यों ट्रंप की बातों के लेकर उड़ाई गई हंसी?

    एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन वैश्विक नेताओं में किया गया ये मजाक इसलिए भी जोरदार रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अक्सर अपनी विदेश नीति की सफलताओं का बखान करते हुए अल्बानिया की जगह आर्मेनिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं।

    गौरतलब है कि पिछले महीने फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने दावा किया था कि मैंने ऐसे युद्ध सुलझाए जो सुलझने वाले नहीं थे। अज़रबैजान और अल्बानिया, ये कई सालों से चल रहे थे। केवल इतना ही नहीं, अन्य कई देशों के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय ट्रंप लेते रहे हैं।

    कई दूसरे देशों के नाम का गलत उपयोग करते रहे हैं ट्रंप

    बता दें कि इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रंप ने एक बार फिर गलती की। उन्होंने कहा, "हमने अबर-बैजान और अल्बानिया के बीच समझौता कर लिया है।

    राष्ट्रपति ट्रंप ने किया 7 युद्ध रुकवाने का दावा

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने विश्व में जारी करीब 7 युद्धों को समाप्त कराने की पहल की है। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि ओवल ऑफिस में लौटने के बाद से उन्होंने सात युद्धों को समाप्त किया है। 

