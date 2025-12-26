मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाक का पतन... 1MDB घोटाले के दोषी काट रहे जेल की सजा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मलेशिया के संस्थापकों में से एक अब्दुल रजाक के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक इन दिनों जेल में बंद हैं। एक राजनीतिक परिवार में जन्मे रजाक ने 9 साल तक देश की सत्ता संभाली लेकिन अब 1MDB की लूट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में छह साल की सजा काट रहे हैं।

अब 72 साल के नजीब रजाक को शुक्रवार को एक दूसरे बड़े ट्रायल में अहम फैसले का सामना करना पड़ेगा, जिसमें नए आरोपों पर दोषी पाए जाने पर और ज्यादा जेल की सजा हो सकती है। 2018 में चुनाव हारने के बाद से, लगातार सरकारों के तहत हुई जांचों ने नजीब और उनकी पत्नी रोसमा मंसूर को भ्रष्टाचार के आरोपों में और भी फंसा दिया है।

जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाए रजाक? यह उस आदमी के लिए एक चौंकाने वाला उलटफेर है जो 2009 में सत्ता में आया था और लंबे समय से राज कर रहे गठबंधन की दमनकारी चालों को खत्म करने की मांगों के बीच सुधारों का वादा किया था। शुरुआत में नजीब ने उदार विचारों को बढ़ावा दिया और आलोचना वाले सुरक्षा कानूनों को खत्म कर दिया।

लेकिन कई मतदाता रजाक को आम मलेशियाई लोगों से कटा हुआ, घमंडी और कुलीन मानते थे। यह धारणा उनकी गलतियों और 2015 के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे अलोकप्रिय कदमों से और मजबूत हुई, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया था।

वहीं, उनकी पत्नी रोस्माह अपने दबंग अंदाज और बहुत अच्छे से बनाए गए बालों की वजह से भी आलोचकों के निशाने पर रहती थीं, जिनके बारे में उन्होंने एक बार शिकायत की थी कि उन्हें स्टाइल करवाने में 1,200 रिंगिट (300 डॉलर) का खर्च आता है। उस समय मलेशिया में न्यूनतम मासिक वेतन 900 रिंगिट था।

'पैसा ही सब कुछ है' तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कहा है कि 2015 में नजीब ने उनसे कहा था कि मलेशिया में राजनीतिक समर्थन बनाए रखने के लिए "पैसा ही सब कुछ है", इस बात को विरोधियों ने नजीब के घमंड और भ्रष्टाचार के सबूत के तौर पर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया।

ऐसा लगा कि पैसा और पावर ने नजीब को एक स्कैंडल से बचाने के लिए फायरवॉल का काम किया। यह स्कैंडल मलेशिया द्वारा 2002 में फ्रेंच सबमरीन खरीदने से जुड़ा था, जब वह रक्षा मंत्री थे और यह डील उनके एक करीबी सहयोगी ने करवाई थी।

घोटालों से नजीब का पुराना नाता? इसके बाद रिश्वत के आरोप लगे और यह डील मंगोलियाई बातचीत करने वाली अल्तांतुया शारीबू की हत्या से खराब हो गई, जिसे कुआलालंपुर के पास मिलिट्री विस्फोटक से गोली मारकर उड़ा दिया गया था। नजीब के पूर्व बॉडीगार्ड रहे दो पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। नजीब ने उन अफवाहों का भी खंडन किया कि उनका 28 साल की अल्तांतुया के साथ अफेयर था।

नजीब ने 2009 में डेवलपमेंट के लिए 1MDB लॉन्च किया था, लेकिन 2013 में उनके दोबारा चुने जाने के बाद इस पर कर्ज बढ़ गया। इसके गायब फंड्स का खुलासा 2015 के आसपास हुआ। जनता के गुस्से ने 2018 में महातिर की चुनावी जीत को हवा दी और नजीब के खिलाफ जांच का रास्ता साफ किया।

अमेरिका में हुई जांच में पता चला कि 1MDB से करोड़ों डॉलर की फंडिंग लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क और लंदन की प्रॉपर्टीज में ट्रांसफर की गई थी। नजीब के सौतेले बेटे ने क्लाउड मोनेट और विंसेंट वैन गॉग की कला, एक प्राइवेट जेट और हॉलीवुड फिल्म "द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट" के प्रोडक्शन में लाखों डॉलर लगाए।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ पैसा रोस्माह के लिए गहनों पर खर्च किया गया था। नजीब ने किसी भी गलत काम से इनकार किया, लेकिन 2020 में पहले ट्रायल के बाद उन्हें 12 साल जेल की सजा सुनाई गई। यह मामला पूर्व 1MDB सब्सिडियरी SRC इंटरनेशनल से 42 मिलियन रिंगिट निकालकर उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में डालने से जुड़ा था।

क्या होगी और जेल? दो साल बाद अपनी सभी अपील हारने के बाद उन्होंने जेल की सजा काटना शुरू किया। बाद में एक माफी बोर्ड ने सजा को आधा कर दिया। शुक्रवार का फैसला नजीब के खिलाफ मुख्य मामला माना जा रहा है। इन पर 1MDB फंड से लगभग 2.28 बिलियन रिंगिट हासिल करने के लिए सत्ता के दुरुपयोग के चार आरोप और मनी लॉन्ड्रिंग के 21 आरोप हैं।