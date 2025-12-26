1MDB... मलेशिया का एक सरकारी फंड निवेश, जो बन गया इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मलेशिया के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बनाया गया 1MDB (1Malaysia Development Berhad) एक सरकारी विकास कोष दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक बन गया। सरकारी अधिकारियों ने अरबों डॉलर की लूट मचाई और दुनिया में लक्जरी चीजों पर खर्च किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कथित तौर पर कई बिलियन डॉलर से अधिक की हेराफेरी की गई और इसका इस्तेमाल लक्जरी संपत्तियों, कला, और हॉलीवुड फिल्मों के फाइनेंस के लिए किया गया। इस मामले में ग्लोबल बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स भी फंस गई, जिसने अब बंद हो चुके फंड के लिए 6.5 बिलियन डॉलर जुटाने में मदद की थी। प्रॉसिक्यूटर का कहना है कि 2009 और 2015 के बीच इस फंड से 4.5 बिलियन डॉलर की हेराफेरी की गई थी।

इस घोटाले ने मलेशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया, जिससे 2018 में उस सत्ताधारी गठबंधन का पतन हुआ जिसने 1957 में आजादी के बाद से शासन किया था और दो पूर्व गोल्डमैन बैंकरों को सजा हुई। तो आइए जानते हैं इस सबसे बड़े घोटाले के बारे में...

ये 1MDB क्या है? 1मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद (1MDB) एक सरकारी इन्वेस्टमेंट फंड था जिसे नजीब रजाक ने प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद 2009 में लॉन्च किया था। नजीब की कड़ी निगरानी में इसने मलेशिया और मिडिल ईस्ट में पावर प्लांट, एनर्जी एसेट्स और रियल एस्टेट में निवेश किया। मलेशिया के प्रभावशाली फाइनेंसर झो लो ने फंड बनाने में मदद की और अहम वित्तीय फैसले लिए। हालांकि उनके पास कोई आधिकारिक पद नहीं था।

2014 में चिंता तब बढ़ गई जब 1MDB का कर्ज बढ़कर लगभग 11 बिलियन डॉलर हो गया और गायब पैसों को लेकर सवाल उठने लगे। सबसे पहले सरवाक रिपोर्ट न्यूज़ पोर्टल ने इस मामले का खुलासा किया, जिसके बाद 2015 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए जिनसे पता चला कि नजीब के पर्सनल अकाउंट्स में कम से कम 681 मिलियन डॉलर का पेमेंट आया था।

इतनी बड़ी रकम को कैसे खर्च किया गया? बाद में अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बड़ी जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि चुराए गए मलेशियाई फंड को अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए लॉन्डर किया गया और लग्जरी एसेट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। अनुमान है कि 2009 और 2015 के बीच फंड के अधिकारियों और सहयोगियों द्वारा 1MDB से 4.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम का गबन किया गया।

2012 में नजीब के सौतेले बेटे और फिल्म प्रोड्यूसर बनने की चाह रखने वाले रिजा अजीज ने लियोनार्डो डिकैप्रियो स्टारर हॉलीवुड फिल्म "द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट" को फाइनेंस करने के लिए करोड़ों डॉलर का इस्तेमाल किया था। बेवर्ली हिल्स, न्यूयॉर्क और लंदन में हाई-एंड रियल एस्टेट पर सैकड़ों मिलियन डॉलर और खर्च किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूसरी खरीदारी में 35 मिलियन डॉलर की मोनेट पेंटिंग, 5.5 मिलियन डॉलर की वैन गॉग पेंटिंग, 35 मिलियन डॉलर का बॉम्बार्डियर जेट, EMI म्यूजिक पब्लिशिंग में 100 मिलियन डॉलर का हिस्सा और 250 मिलियन डॉलर की यॉट शामिल थी।

गोल्डमैन ने क्या भूमिका निभाई? नजीब के अलावा, मलेशिया ने 1MDB बॉन्ड बिक्री की व्यवस्था करने में उनकी भूमिका के लिए गोल्डमैन सैक्स और कई मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए हैं। प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि बैंक अधिकारियों ने बड़ी रकम को डायवर्ट करने में मदद की और कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी, जबकि निवेशकों को गुमराह किया।

दो पूर्व बैंकर्स पर लो और 1MDB के एक पूर्व कर्मचारी के साथ मिलकर फंड जुटाने के दौरान बड़ी रकम का गबन करने, काम करवाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने और निवेशकों को झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया था।

गोल्डमैन के पूर्व साउथ-ईस्ट एशिया चेयरमैन टिम लेस्नर ने अमेरिका में रिश्वतखोरी और मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया है और सिक्योरिटीज इंडस्ट्री से जिंदगी भर के लिए बैन होने पर सहमति जताई है। जांचकर्ताओं की मदद करने के बाद उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई।

दूसरे बैंकर एनजी चोंग ह्वा, जिन्हें रोजर एनजी के नाम से भी जाना जाता है और मलेशिया के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। संपत्ति कैसे बरामद की गई? जुलाई 2020 में गोल्डमैन ने मलेशिया को 3.9 बिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई। यह एक सेटलमेंट था जिसने 1MDB बॉन्ड को अरेंज करने में उसकी भूमिका को लेकर चल रही आपराधिक कार्यवाही को खत्म कर दिया।

इस डील में 2.5 बिलियन डॉलर का कैश पेमेंट और गलत तरीके से इस्तेमाल की गई कम से कम 1.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति को वापस पाने में मदद करने की गारंटी शामिल थी। 2023 में तनाव फिर से बढ़ गया जब प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने समझौते पर फिर से बातचीत करने की कोशिश की और कहा कि मलेशिया को "बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता"। विवाद लंबा खिंचने पर बाद में गोल्डमैन ने सरकार पर मुकदमा कर दिया।

अमेरिकी न्याय विभाग ने जून 2024 में कहा कि उसने लगभग 1.4 बिलियन डॉलर रिकवर किए और उन्हें मलेशिया को वापस दिलाने में मदद की और जनवरी 2025 में उसने और 20 मिलियन डॉलर रिकवर किए। अगस्त 2025 में जेपी मॉर्गन चेज 1MDB से जुड़े सभी मामलों को निपटाने के लिए 330 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमत हो गया।