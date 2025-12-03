11 साल पहले लापता विमान की फिर होगी खोज, गहरे समुद्र में चलाया जाएगा MH370 का सर्च ऑपरेशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मलेशिया के परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि मलेशिया एयरलाइंस के विमान की गहरे समुद्र में फिर से तलाश शुरू होगी। 11 वर्ष से ज्यादा समय पहले लापता उड़ान संख्या एमएच370 की खोज 30 दिसंबर से शुरू होगी।

बोइंग 777 विमान आठ मार्च, 2014 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया था। इसमें 239 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर चीनी नागरिक थे। MH370 की खोज फिर शुरू सेटेलाइट डाटा से पता चला कि विमान अपने उड़ान पथ से भटककर सुदूर दक्षिणी ¨हद महासागर की ओर चला गया और यह माना जाता है कि यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि लंबे समय तक चले तलाश अभियान में कुछ नहीं मिला।

30 दिसंबर से अभियान शुरू 2018 में भी विमान की तलाश में अभियान चलाया गया था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था। परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी रोबोटिक्स कंपनी ओशियन इंफिनिटी 30 दिसंबर से तलाश शुरू करेगी, जो 55 दिनों तक चलेगी। यह अभियान उस क्षेत्र में चलाया जाएगा, जहां विमान का मलबा मिलने की संभावना है।