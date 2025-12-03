Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    11 साल पहले लापता विमान की फिर होगी खोज, गहरे समुद्र में चलाया जाएगा MH370 का सर्च ऑपरेशन

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:58 PM (IST)

    मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH370, जो 11 साल पहले लापता हो गई थी, की खोज फिर से शुरू होगी। मलेशियाई परिवहन मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी कंपनी ओशियन इंफिन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    MH370 की खोज फिर शुरू। सांकेतिक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मलेशिया के परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि मलेशिया एयरलाइंस के विमान की गहरे समुद्र में फिर से तलाश शुरू होगी। 11 वर्ष से ज्यादा समय पहले लापता उड़ान संख्या एमएच370 की खोज 30 दिसंबर से शुरू होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बोइंग 777 विमान आठ मार्च, 2014 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया था। इसमें 239 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर चीनी नागरिक थे।

    MH370 की खोज फिर शुरू

    सेटेलाइट डाटा से पता चला कि विमान अपने उड़ान पथ से भटककर सुदूर दक्षिणी ¨हद महासागर की ओर चला गया और यह माना जाता है कि यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि लंबे समय तक चले तलाश अभियान में कुछ नहीं मिला।

    30 दिसंबर से अभियान शुरू

    2018 में भी विमान की तलाश में अभियान चलाया गया था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा था। परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी रोबोटिक्स कंपनी ओशियन इंफिनिटी 30 दिसंबर से तलाश शुरू करेगी, जो 55 दिनों तक चलेगी। यह अभियान उस क्षेत्र में चलाया जाएगा, जहां विमान का मलबा मिलने की संभावना है।

    (न्यूज एजेंसी AP के इनपुट के साथ)