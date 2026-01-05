Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'मातृभूमि के लिए फिर से हथियार उठाउंगा', ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति का दो टूक जवाब

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:59 PM (IST)

    कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी का कड़ा जवाब दिया है। ट्रंप ने पेट्रो को ड्रग्स त ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के संभावित सैन्य कार्रवाई की धमकी के जवाब में कहा कि हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं।

    ट्रंप ने पेट्रो को अपनी खैरियत देखने की चेतावनी देते हुए उन्हें एक बीमार आदमी बताया जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका को बेचना पसंद है। दोनों नेताओं के बीच महीनों से तीखी बयानबाजी चल रही है।

    जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका कोलंबिया के खिलाफ सैन्य अभियान चलाएगा, तो ट्रंप ने जवाब दिया , यह मुझे अच्छा लगाता है। ट्रंप की यह टिप्पणी कुछ दिन पहले वेनेजुएला में हुए एक अमेरिकी ऑपरेशन के बाद आई, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया था।

    मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाउंगा- पेट्रो

    अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों का जवाब देते हुए पेट्रो ने कहा कि मैंने दोबारा हथियार न उठाने की कसम खाई थी लेकिन मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाउंगा। ऑपरेशन के बाद, ट्रंप ने बिना सबूत दिए पेट्रो पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया था। वॉशिंगटन ने पेट्रो और उनके परिवार पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए और कोलंबिया को अमेरिका के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध में सहयोगी देशों की सूची से हटा दिया।

    पेट्रो ने सैन्य बल के खतरों के प्रति आगाह किया

    एक्स पर एक लंबे संदेश में, पेट्रो ने कोलंबिया की नशीली दवाओं के खिलाफ रणनीति का बचाव किया, साथ ही सैन्य बल के खतरों के प्रति आगाह किया।

    उन्होने लिखा "अगर आप पर्याप्त खुफिया जानकारी के बिना इन समूहों में से किसी एक पर भी बमबारी करते हैं, तो आप कई बच्चों को मार देंगे। अगर आप किसानों पर बमबारी करते हैं, तो हजारों लोग पहाड़ों में गुरिल्ला बन जाएंगे। अगर आप राष्ट्रपति को गिरफ्तार करते हैं, जिन्हें मेरे लोग बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, तो आप लोकप्रिय जगुआर को जगा देंगे।"

    यह भी पढ़ें- विचार: साम्राज्यवाद का प्रतिरोध आवश्यक