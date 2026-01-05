'मातृभूमि के लिए फिर से हथियार उठाउंगा', ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति का दो टूक जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के संभावित सैन्य कार्रवाई की धमकी के जवाब में कहा कि हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने पेट्रो को अपनी खैरियत देखने की चेतावनी देते हुए उन्हें एक बीमार आदमी बताया जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका को बेचना पसंद है। दोनों नेताओं के बीच महीनों से तीखी बयानबाजी चल रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका कोलंबिया के खिलाफ सैन्य अभियान चलाएगा, तो ट्रंप ने जवाब दिया , यह मुझे अच्छा लगाता है। ट्रंप की यह टिप्पणी कुछ दिन पहले वेनेजुएला में हुए एक अमेरिकी ऑपरेशन के बाद आई, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया था।

मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाउंगा- पेट्रो अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकियों का जवाब देते हुए पेट्रो ने कहा कि मैंने दोबारा हथियार न उठाने की कसम खाई थी लेकिन मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाउंगा। ऑपरेशन के बाद, ट्रंप ने बिना सबूत दिए पेट्रो पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया था। वॉशिंगटन ने पेट्रो और उनके परिवार पर वित्तीय प्रतिबंध लगाए और कोलंबिया को अमेरिका के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध में सहयोगी देशों की सूची से हटा दिया।