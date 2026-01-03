'हम खाना-सोना भूल गए...', स्विट्जरलैंड में 40 लोगों की मौत के बाद बार मालिक ने तोड़ी चुप्पी
स्विट्जरलैंड के क्रांस-मोंटाना में नए साल के जश्न के दौरान एक बार में आग लगने से 40 लोगों की मौत हो गई और 119 घायल हो गए। 'ले कॉन्स्टेलेशन' बार के माल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न कई लोगों के लिए मातम में तब्दील हो गया। स्की रिजार्ट क्रांस-मोंटाना के बार में लगी आग ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 40 लोगों की मौत हो गई और 119 लोग घायल थे। वहीं, बार के मालिक को भी इस घटना से गहरा धक्का लगा है।
ले कॉन्स्टेलेशन बार के मालिक जैक्स मोरेटी अपनी पत्नी जेसिका के साथ मिलकर बार को मैनेज करते थे। जैक्स एक फ्रांसीसी नागरिक हैं, जो स्विट्जरलैंड में अपना बार चला रहे थे। उनका कहना है कि पिछले 10 साल में 3 बार निरीक्षण हो चुका है।
बार के मालिक ने क्या कहा?
ट्रिब्यून डी जिनेवा को दिए इंटरव्यू में जैक्स ने कहा, "सबकुछ समय के मुताबिक चल रहा था।" हादसे के दौरान जैक्स बार में नहीं थे, मगर उनकी पत्नी जेसिका मोरेटा उसी जगह पर मौजूद थीं। हादसे में उन्हें भी मामूली चोटें आईं हैं।
जैक्स के अनुसार, इस घटना से हमें गहरा सदमा लगा है। हम सो नहीं पा रहे हैं और न ही खा पा रहे हैं। हम जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन देते हैं। आग लगने का कारण अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। हम इसका पता लगाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
बार में कैसे लगी आग?
बार के बेसमेंट में लगी आग धड़ल्ले से फैल गई, जिससे कई लोग अंदर ही फंस गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग शैम्पेन की बोतलों पर लगी 'फाउंटेन कैंडल्स' के कारण लगी थी। इस कैंडल को ऊपर उठाया गया था, जिससे आग छत तक पहुंच गई और पलक झपकते ही पूरे बार को अपनी चपेट में ले लिया।
🇨🇭 Around 40 Dead, 115 Injured in Deadly New Year's Fire at Swiss Ski Resort Bar— World In Last 24hrs (@world24x7hr) January 1, 2026
A devastating fire broke out at Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during a crowded New Year's Eve party on January 1, 2026, around 1:30 a.m.
Authorities report… pic.twitter.com/b5dB8Rn8GT
40 की मौत से पसरा मातम
जैक्स और जेसिका ने 2015 में यह बार खरीदा था। क्रान्स मोंटाना वेबसाइट के अनुसार, बार के ग्राउंड फ्लोर पर 300 लोगों के बैठने की क्षमता थी और छत पर 40 लोग बैठ सकते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकलने का रास्ता पतली सीढ़ी से होकर गुजरता था, जिसके कारण एक बार में सभी लोग बाहर नहीं निकल पाए और 40 लोगों की जान चली गई।
