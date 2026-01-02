शैम्पेन की बोतलों पर लगी थी फाउंटेन कैंडल्स... स्विस बार में कैसे लगी आग, तस्वीरों से क्या पता चला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध स्की रिजार्ट क्रांस-मोंटाना में एक बार के बेसमेंट में लगी भीषण आग को लेकर शुरुआती जांच में अहम तथ्य सामने आए हैं। स्थानीय अभियोजक के अनुसार, आग संभवत: शैम्पेन की बोतलों पर लगी 'फाउंटेन कैंडल्स' के कारण लगी, जिन्हें अत्यधिक ऊंचाई तक उठाया गया था और वे छत के बेहद करीब पहुंच गई थीं।

स्विस अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जांच एजेंसियां बार के मलबे की बारीकी से जांच कर रही हैं। इसके अलावा, उपलब्ध वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ जारी है।

फाउंटेन कैंडल्स से शुरू हुई आग चश्मदीदों ने जांचकर्ताओं को बताया कि घटना के समय बार स्टाफ शैम्पेन की बोतलों के साथ चमकती फाउंटेन कैंडल्स को ऊपर उठाए हुए था। अभियोजक बीट्रिस पिलूड ने कहा कि शुरुआती सुबूत इस ओर इशारा करते हैं कि आग जलती हुई फाउंटेन कैंडल्स या 'बंगाल लाइट्स' से शुरू हुई, जो छत के बेहद करीब पहुंच गई थीं।