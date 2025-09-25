श्रीलंका मठ में केबल कार दुर्घटना में भारतीय भिक्षु समेत सात की मौत, छह घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी श्रीलंका के एक मठ में जाने के दौरान केबल के सहारे चलने वाले रेल कार्ट के पलट जाने से भारतीय समेत सात बौद्ध भिक्षुओं की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

यह घटना बुधवार रात कोलंबो से 125 किलोमीटर दूर निकावेराटिया में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ ना उयाना अरण्य सेनासनया में हुई। यह अपने ध्यान शिविरों के लिए जाना जाता है और दुनिया भर से साधक यहां आते हैं। मरने वाले भिक्षुओं में एक भारतीय, एक रूसी और एक रोमानियाई नागरिक शामिल हैं। छह घायलों में से चार की हालत गंभीर है।