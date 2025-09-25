Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीलंका मठ में केबल कार दुर्घटना में भारतीय भिक्षु समेत सात की मौत, छह घायल

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:56 PM (IST)

    श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी इलाके में स्थित एक मठ में केबल रेल कार्ट पलटने से एक भारतीय सहित सात बौद्ध भिक्षुओं की जान चली गई जबकि छह अन्य घायल हो गए। कोलंबो से लगभग 125 किलोमीटर दूर निकावेराटिया में ना उयाना अरण्य सेनासनया मठ में यह दुर्घटना हुई। मृतकों में एक भारतीय एक रूसी और एक रोमानियाई नागरिक शामिल हैं। घायलों में से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मरने वाले भिक्षुओं में एक भारतीय, एक रूसी और एक रोमानियाई नागरिक शामिल हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिमी श्रीलंका के एक मठ में जाने के दौरान केबल के सहारे चलने वाले रेल कार्ट के पलट जाने से भारतीय समेत सात बौद्ध भिक्षुओं की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए।

    यह घटना बुधवार रात कोलंबो से 125 किलोमीटर दूर निकावेराटिया में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ ना उयाना अरण्य सेनासनया में हुई। यह अपने ध्यान शिविरों के लिए जाना जाता है और दुनिया भर से साधक यहां आते हैं। मरने वाले भिक्षुओं में एक भारतीय, एक रूसी और एक रोमानियाई नागरिक शामिल हैं। छह घायलों में से चार की हालत गंभीर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें: रूस का ये प्रिंटर सबकुछ कर देगा प्रिंट, इस खासियत की वजह से लाया जाएगा भारत