    पेरिस में होटल के नीचे मिला साउथ अफ्रीकी राजदूत का शव, पत्नी को मिला था संदिग्ध मैसेज; मौत पर बना सस्पेंस

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:36 PM (IST)

    फ्रांस में साउथ अफ्रीका के राजदूत एनकोसिनाथी इमानुएल नाथी मथेथवा का शव पेरिस के एक होटल के नीचे मिला। उनकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके बाद जांच शुरू हुई। प्रॉसिक्यूटर कार्यालय के अनुसार मथेथवा ने होटल में कमरा बुक किया था। साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने उनकी मौत की पुष्टि की और इसे राष्ट्रीय क्षति बताया।

    फ्रांस में साउथ अफ्रीका के राजदूत का शव मिला (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस में तैनात साउथ अफ्रीका के राजदूत एनकोसिनाथी इमैनुएल नाथी मथेथवा का शव मंगलवार को पेरिस के पश्चिमी इलाके में स्थित एक ऊंची इमारत हयात रीजेंसी होटल के नीचे मिला। यह जानकारी पेरिस के प्रॉसिक्यूटर कार्यालय ने दी।

    मथेथवा की पत्नी ने सोमवार रात उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल, उन्हें अपने पति से एक ऐसा मैसेज मिला था जिसने उन्हें परेशान कर दिया। इसके बाद जांच शुरू हुई। प्रॉसिक्यूटर कार्यालय ने बताया कि मथेथवा ने होटल की 22वीं मंजिल पर कमरा बुक किया था और वहां की सुरक्षा खिड़की को जबरदस्ती खोला गया था।

    जांच है जारी

    फिलहाल, जांच जारी है और अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फ्रांस के स्थानीय मीडिया ने खबर दी कि संभव है मथेथवा ने आत्महत्या की हो। हालांकि, किसी आधिकारिक स्रोत ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

    साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने राजदूत की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच फ्रांसीसी अधिकारी कर रहे हैं। मंत्रालय ने उन्हें राष्ट्र को समर्पित सेवक बताते हुए कहा कि उनकी मौत एक राष्ट्रीय क्षति है।

    लंबा राजनीतिक सफर

    साउथ अफ्रीकी दूतावास की वेबसाइट के मुताबिक, मथेथवा 2014 से 2019 तक कला और संस्कृति मंत्री रहे। इसके बाद 2019 से 2023 तक उन्होंने खेल और संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। उनके योगदान को याद करते हुए मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने कई अहम पदों पर देश की सेवा की और उनका करियर समर्पण से भरा हुआ था।

