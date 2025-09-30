'आपके पास केवल 3-4 दिन, नहीं तो होगा दुखद अंत', ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम
गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसका इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन किया है। ट्रंप ने हमास को शांति योजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए 3-4 दिन दिए हैं और इनकार करने पर दुखद परिणाम की चेतावनी दी है। योजना में हमास से हथियार छोड़ने की मांग की गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसका इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन किया है। अब इस प्रस्ताव को लेकर हमास को अपनी प्रतिक्रिया देनी है।
इस बीच, ट्रंप ने हमास को प्रस्ताव का जवाब देने को लेकर चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमास के पास शांति योजना पर प्रतिक्रिया देने के लिए 3-4 दिन हैं, अगर वह सहमत नहीं हुआ तो इसका दुखद अंत होगा।
क्या है योजना?
यह योजना हमास से हथियार छोड़ने की मांग करती है, जिसके बदले युद्धविराम, मानवीय मदद और गाजा के पुनर्निर्माण का वादा किया गया है। लेकिन इसमें फिलहाल फलिस्तीनी राज्य की कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है। इस 20-सूत्रीय प्रस्ताव के अनुसार, 72 घंटे के भीतर हमास को अपने सभी बंधकों को छोड़ना होगा।
ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हमास को 20-सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए 3 से 4 दिनों का समय दिया गया है। इस योजना में युद्धविराम, 72 घंटे में बंधकों की रिहाई, हमास का हथियार छोड़ना और गाजा से इजरायल की धीरे-धीरे वापसी शामिल है।
ट्रंप का गुस्सा
व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि बाकी सभी पक्ष इस योजना पर सहमत हो चुके हैं और अब सिर्फ हमास का इंतजार है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "अरब देश तैयार हैं, मुस्लिम देश तैयार हैं, इजरायल तैयार है। अब बस हमास पर निर्भर करता है। अगर उन्होंने योजना को नहीं माना, तो इसका बहुत दुखद अंत होगा।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।