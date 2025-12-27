बांग्लादेश में मशहूर सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर भीड़ का हमला, कई लोग घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच मशहूर सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट रद कर दिया गया। ढाका से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फरीदपुर में यह कॉन्सर्ट होना था। लेकिन, कलाकारों, सांस्कृतिक संस्थानों पर हो रहे हमले के बाद यह कार्यक्रम रद हो गया है। इस हमले में 15-20 छात्रों के घायल होने की खबर है।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश के एक स्कूल की वर्षगांठ पर शुक्रवार की रात को तकरीबन 9 बजे संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान हमलावरों ने कार्यक्रम में घुसने की कोशिश करते हुए लोगों पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कई छात्रों ने हमलों का विरोध किया। मगर, बाद में संगीत कार्यक्रम को कैंसिल करना पड़ गया।