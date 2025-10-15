'कठपुतलियों ने पूरा पाकिस्तान भेज दिया', शहबाज ने की ट्रंप की चापलूसी, तो इंटरनेट पर लोगों ने खूब सुनाया

शहबाज शरीफ ने जमकर की थी ट्रंप की तारीफ

बता दें कि सोमवार को मिस्र में आयोजित पीस सम्मेलन में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का श्रेय एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया। मिस्र के शर्म अल-शेख में विश्व नेताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए, शरीफ ने अपने पाँच मिनट के भाषण में इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम कराने के लिए ट्रंप की बार-बार प्रशंसा की।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आज का दिन समकालीन इतिहास के सबसे महान दिनों में से एक है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप, जो वास्तव में शांति के प्रतीक हैं, के अथक प्रयासों के बाद शांति स्थापित हुई है। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि अगर ट्रंप नहीं होते, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष उस स्तर तक बढ़ सकता था जहां कोई भी यह बताने के लिए जीवित नहीं रहता कि क्या हुआ।