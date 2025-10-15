Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कठपुतलियों ने पूरा पाकिस्तान भेज दिया', शहबाज ने की ट्रंप की चापलूसी, तो इंटरनेट पर लोगों ने खूब सुनाया

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया और उनकी चापलूसी को लेकर आलोचना की। कई यूजर्स ने उन्हें 'कठपुतली' तक कह डाला। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जमकर की राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ। (फोटो-रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिस्र के गाजा शिखर सम्मेलन में दुनिया भर कई दिग्गज जुटे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की शांति योजना पर हस्ताक्षर करने के लिए मिस्र में इन वैश्विक नेताओं का जमावड़ा हुआ। हालांकि, यहां पर शहबाज शरीफ के भाषण से अपनी ओर सभी का ध्यान खींचा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति की जमकर तारीफ़ की और उन्हें शांति पुरुष बताया। इतना ही नहीं पाकिस्तानी पीएम ने भारत-पाक युद्ध रोकने के लिए ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ ने यहां तक कहा कि वह न सिर्फ दक्षिण एशिया में बल्कि मध्य पूर्व में भी लाखों लोगों की जान बचाने के लिए ट्रंप को फिर से नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करेंगे।

    ट्रंप ने दिया ये जवाब

    शहबाज शरीफ के इस बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शानदार जवाब दिया। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा कि वाह! मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। भले ही पाकिस्तानी पीएम की इस सराहना पर अमेरिकी राष्ट्रपति खुश हुए हों, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने शरीफ की ओर से की गई ट्रंप की प्रशंसा को पाकिस्तानियों का अपमान करार दिया है।

    सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी राजनेता और इतिहासकार अम्मार अली जान ने एक्स पर लिखा कि शहबाज शरीफ द्वारा डोनल्ड ट्रंप की लगातार और बेवजह की गई प्रशंसा दुनिया भर के पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी का सबब है। 

    वहीं, सोशल मीडिया यूजर एसएल कंथन ने एक्स पर लिखा कि जब भी ट्रंप अपने जूते पहले से कहीं ज़्यादा पॉलिश करवाना चाहते हैं, तो वे पाकिस्तान के छोटे कद के प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं। भू-राजनीति में इतनी शर्मिंदगी मैंने पहले कभी नहीं देखी। वहीं, असद नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों का अपमान है।

    शहबाज शरीफ ने जमकर की थी ट्रंप की तारीफ

    बता दें कि सोमवार को मिस्र में आयोजित पीस सम्मेलन में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकने का श्रेय एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को दिया। मिस्र के शर्म अल-शेख में विश्व नेताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए, शरीफ ने अपने पाँच मिनट के भाषण में इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम कराने के लिए ट्रंप की बार-बार प्रशंसा की।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आज का दिन समकालीन इतिहास के सबसे महान दिनों में से एक है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप, जो वास्तव में शांति के प्रतीक हैं, के अथक प्रयासों के बाद शांति स्थापित हुई है। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि अगर ट्रंप नहीं होते, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष उस स्तर तक बढ़ सकता था जहां कोई भी यह बताने के लिए जीवित नहीं रहता कि क्या हुआ।

    यह भी पढ़ें: सीजफायर के बीच हमास की बड़ी चूक, लौटाया गलत शव; इजरायल ने कहा- ये बर्दाश्त नहीं...

    यह भी पढ़ें: फ्रांस के 2 नागरिकों को ईरान में हुई 63 साल की जेल, दोनों पर लगा था जासूसी का आरोप