Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nepal Avalanche: नेपाल में हिमस्खलन, सात लोगों की मौत; कई लापता

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:29 PM (IST)

    नेपाल के उत्तरपूर्वी इलाके में यालुंग री चोटी पर हुए हिमस्खलन में सात लोगों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। शिखर के बेस कैंप में हुए इस हादसे में कई विदेशी पर्वतारोही चपेट में आए। मृतकों में विदेशी और नेपाली नागरिक शामिल हैं। चार लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। यालुंग री रोलवालिंग घाटी में स्थित है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नेपाल में हिमस्खल से 7 लोगों की मौत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल के उत्तरपूर्वी इलाके में सोमवार को एक बड़ा हिमस्खलन (Avalanche) हुआ, जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हुए हैं। हादसा यालुंग री (Yalung Ri) नामक पहाड़ी पर हुआ है, जिसकी ऊंचाई 5,630 मीटर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्टों के अनुसार, हिमस्खलन ने शिखर के बेस कैंप (Base Camp) को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान कई विदेशी पर्वतारोही वहां मौजूद थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, चार लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है।

    मृतकों में विदेशी और नेपाली नागरिक शामिल

    द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों में तीन अमेरिकी, एक कनाडाई, एक इटालियन, और दो नेपाली नागरिक शामिल हैं। यह जानकारी डोलखा जिले के जिला पुलिस कार्यालय के डिप्टी एसपी ग्यान कुमार महतो ने दी। यालुंग री की यह चोटी बागमती प्रांत के रोलवालिंग घाटी (Rolwaling Valley) में स्थित है।

    यह भी पढ़ें: दक्षिण कश्मीर में आतंकरोधी अभियान के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए दो सैन्यकर्मी लापता, तलाश जारी