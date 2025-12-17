राहुल गांधी ने जर्मनी में टेस्ट की भारत की बाइक्स, कहा- 'भारतीय इंजीनियरिंग पर गर्व, लेकिन...'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जर्मनी में बीएमडब्लयू के प्लांट का दौरा किया। कांग्रेस सांसद ने बीएमडब्ल्यू के लेटेस्ट मॉडल, एम-सीरीज और इलेक्ट्रिक बाइक्स भी टेस्ट कीं। इसके साथ ही विपक्ष के नेता ने रोल्स-रॉयस कार की भी टेस्टिंग की।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीएमडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप में बनने वाली टीवीएस बाइक्स की भी टेस्टिंग की और भारतीय इंजीनियरिंग पर गर्व करने की बात कही। राहुल गांधी ने की भारतीय इंजीनियरिंग की तारीफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जर्मनी के म्यूनिख में स्थित बीएमडब्ल्यू प्लांट का वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि बीएमडब्ल्यू वर्ल्ड में जाने का मौका मिला। यहां वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिली।

राहुल गांधी ने आगे लिखा कि यहां सबसे खास टीवीएस की 450 cc मोटरसाइकिल देखने को मिली, जो कि बीएमडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप में बनाई गई है। जर्मनी में भारतीय इंजीनियरिंग देखकर गर्व का अनुभव हुआ। ये देखकर अच्छा लगा कि भारतीय झंडा यहां भी लहरा रहा है।

राहुल गांधी ने उठाए सवाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे लिखा कि मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मैन्युफैक्चरिंग ही होती है। अगर हमें अपने देश में ग्रोथ बढ़ानी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग ईकोसिस्टम बनाना होगा और इस सेक्टर में नौकरी के अवसर भी बढ़ाने होंगे।