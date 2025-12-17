Rahul Gandhi: राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाला केस रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, लखनऊ: लोकसभा में नेता विरोधी दल और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में अब लखनऊ की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। इस केस के रायबरेली में सुनवाई के मामले में जान से मारने की धमकी मिलने के आरोप लगाकर कर्नाटक के विग्नेश शिशिर ने केस रायबरेली से बाहर ट्रासंफर करने का लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केस लखनऊ ट्रांसफर करने के आदेश दिया।

राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर करने वाले कर्नाटक के निवासी ने जान का खतरा बताया और कहा था कि उसको दो बार धमकियां दी गई हैं। कर्नाटक के विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती दी है और एक याचिका रायबरेली में भी दायर की गई है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को इस केस की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में सुनवाई को लखनऊ स्थानांतरण का आदेश दिया। अब राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के केस की सुनवाई लखनऊ की विशेष अदालत में होगी।