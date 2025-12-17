Language
    Rahul Gandhi: एस. विग्नेश शिशिर को राहुल गांधी से जान का खतरा, दो बार दी गईं धमकियां

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:05 PM (IST)

    रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी -कर्नाटक के विग्नेश शिशिर

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: लोकसभा में नेता विरोधी दल और रायबरेली से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है। राहुल गांधी पर कर्नाटक के निवासी ने जान का खतरा बताया है, उनको दो बार धमकियां दी गई हैं। कर्नाटक के विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती दी है और एक याचिका रायबरेली में भी दायर की गई है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं।

    रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े एक आपराधिक मामले की सुनवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा नेता और वादी एस. विग्नेश शिशिर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की है। याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है।
    रायबरेली में दायर केस की सुनवाई के दौरान वादी और भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे एस. विग्नेश शिशिर ने जान का खतरा बताते हुए केस ट्रांसफर की मांग की। याचिका कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर रायबरेली की एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को लखनऊ की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है। इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है।
    एस. विग्नेश शिशिर ने रायबरेली में सुनवाई के दौरान जान का खतरा बताते हुए आरोप लगाया है कि 3 नवंबर और 5 दिसंबर को धमकियां दी गईं तथा 12 दिसंबर को हमले की कोशिश हुई। याची के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली। इसी आधार पर केस ट्रांसफर की मांग की गई है। याची ने बताया कि वह मंगलवार को हाईकोर्ट से याचिका पर अतिशीघ्र सुनवाई का भी आग्रह करेगा।
    राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले को स्थानांतरित करने की मांग कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े आपराधिक परिवाद मामले में वादी एस विग्नेश शिशिर ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है। वादी का कहना है कि रायबरेली में मुकदमे की पैरवी करने पर उसकी जान को खतरा है। परिवाद रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किए जाने की मांग की है।