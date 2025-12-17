Rahul Gandhi: एस. विग्नेश शिशिर को राहुल गांधी से जान का खतरा, दो बार दी गईं धमकियां

रायबरेली से सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े एक आपराधिक मामले की सुनवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। भाजपा नेता और वादी एस. विग्नेश शिशिर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दाखिल की है। याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है।

रायबरेली में दायर केस की सुनवाई के दौरान वादी और भाजपा कार्यकर्ता बताए जा रहे एस. विग्नेश शिशिर ने जान का खतरा बताते हुए केस ट्रांसफर की मांग की। याचिका कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर रायबरेली की एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को लखनऊ की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है। इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है।

एस. विग्नेश शिशिर ने रायबरेली में सुनवाई के दौरान जान का खतरा बताते हुए आरोप लगाया है कि 3 नवंबर और 5 दिसंबर को धमकियां दी गईं तथा 12 दिसंबर को हमले की कोशिश हुई। याची के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदालत की कार्यवाही में बाधा डाली। इसी आधार पर केस ट्रांसफर की मांग की गई है। याची ने बताया कि वह मंगलवार को हाईकोर्ट से याचिका पर अतिशीघ्र सुनवाई का भी आग्रह करेगा।

