यूनुस के आवास और सचिवालय के पास इस चीज का लगा प्रतिबंध, क्यों उठाया गया यह कदम 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनावों से पूर्व व्यापक स्तर पर हो रही हिंसा के मद्देनजर ढाका महानगर पुलिस ने मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के आधिकारिक आवास 'जमुना' के आसपास के इलाकों और सचिवालय सहित राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों में सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जात अली ने कहा कि यह प्रतिबंध रविवार से ही प्रभावी हो गया है। सार्वजनिक व्यवस्था और मुख्य सलाहकार की सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता का हवाला देते हुए ढाका मेट्रोपोलिटन पुलिस अध्यादेश, 1976 की धारा 29 के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

जमुना के पास के इन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध सचिवालय और जमुना के आसपास सभी प्रकार की सभाओं, जुलूसों, जमावड़ों, मानव श्रृंखलाओं, धरनों और इसी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू है उनमें काकरैल मस्जिद चौराहा, आफिसर्स क्लब चौराहा, होटल इंटरकान्टिनेंटल चौराहा और मिंटू रोड चौराहा शामिल हैं।

वकील की हत्या का विरोध इस बीच, ढाका में वकीलों ने रविवार को प्रशिक्षु वकील नईम किबरिया की हत्या के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई। राजधानी के बसुंधरा आवासीय क्षेत्र में हाल ही में एक मोटरसाइकिल और उनकी कार में टक्कर के बाद नईम को पीट-पीटकर मार डाला गया।