बांग्लादेश में हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोका, शेख हसीना की सीट पर RSS से जुड़े गोबिंद का नामांकन खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होना है। इससे पहले यहां एक बार फिर बवाल देखने को मिल रहा है। दरअसल, यहां हिंदू बहुल गोपालगंज-3 सीट पर एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।

संसदीय चुनावों के लिए गोपालगंज-3 सीट से हिंदू नेता गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने शनिवार को उसका नामांकन वापस कर दिया।

बता दें कि गोपालगंज-3 सीट पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पारंपरिक सीट है। यहां 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। यहां से गोबिंद चंद्र निर्दलीय चुनाव चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किए थे।

गोबिंद चंद्र पेशे से वकील हैं और बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत (BJHM) नामक संगठन के महासचिव भी हैं। BJHM एक हिंदुत्ववादी गठबंधन है, जिसमें 23 संगठन जुड़े हैं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से भी जुड़ा है।

क्यों रद हुआ नामांकन?

गोबिंद नेबताया कि बांग्लादेश में एक प्रावधान है जिसके हिसाब से एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपने इलाके के 1% वोटरों के साइन लाने होते हैं। इस नियम के तहत गोबिंद ने 1% वोटरों के हस्ताक्षर ले आए थे। लेकिन बाद में उन वोटरों ने रिटर्निंग ऑफिसर से आकर कहा कि उनके साइन लिए ही नहीं गए थे।