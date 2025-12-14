Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिडनी आतंकी हमले में मारा गया पादरी, 18 साल से यहूदी समुदाय के लिए कर रहा था काम

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुए हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 घायल हुए हैं। मृतकों में बॉन्डी के चाबाद में सहायक रब्बी एली ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिडनी हमले में यहूदी पादरी की मौत (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिडनी के बोंडी बीच पर हुनक्का उत्सव के दौरान हुए हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में जान गंवाने वाले एक ऐसे शख्स की पहचान हुई है, जो 18 साल से अधिक समय से स्थानीय यहूदी समुदाय के पादरी के रूप में सेवा दे रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, सिडनी के बोंडी बीच पर हुनक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले में पीड़ित की पहचान बॉन्डी के चाबाद में सहायक रब्बी एली श्लैंगर के रूप में हुई है। श्लैंगर के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वे 18 वर्षों से अधिक समय से बॉन्डी के चाबाद में सहायक रब्बी के पद पर कार्यरत थे।

    बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार को हनुक्का उत्सव के दौरान हुए गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 29 लोग घायल हो गए। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लैन्योन ने इस गोलीबारी को 'आतंकवादी घटना' घोषित किया है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमले के दौरान दोनों हमलावरों ने करीब 50 गोलियां चलाईं। यह हमला आठ दिवसीय यहूदी त्योहार हनुक्का की पहली रात मना रही भीड़ को निशाना बनाकर किया गया।


    यह भी पढ़ें- सिडनी आतंकी हमला: हमलावर की तस्वीर वायरल, पुलिस ने अटकलों पर लगाया विराम

    यह भी पढ़ें- Australia Firing: सिडनी में हुआ आतंकी हमला, फायरिंग में 11 की मौत; अब तक क्या-क्या हुआ?

    यह भी पढ़ें- 'खून-खराबा और नरसंहार', इजरायल-हमास हमले से बच निकलने वाला यहूदी भी सिडनी हमले में घायल