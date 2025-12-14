सिडनी आतंकी हमले में मारा गया पादरी, 18 साल से यहूदी समुदाय के लिए कर रहा था काम
सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुए हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 घायल हुए हैं। मृतकों में बॉन्डी के चाबाद में सहायक रब्बी एली ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिडनी के बोंडी बीच पर हुनक्का उत्सव के दौरान हुए हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में जान गंवाने वाले एक ऐसे शख्स की पहचान हुई है, जो 18 साल से अधिक समय से स्थानीय यहूदी समुदाय के पादरी के रूप में सेवा दे रहा था।
दरअसल, सिडनी के बोंडी बीच पर हुनक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले में पीड़ित की पहचान बॉन्डी के चाबाद में सहायक रब्बी एली श्लैंगर के रूप में हुई है। श्लैंगर के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वे 18 वर्षों से अधिक समय से बॉन्डी के चाबाद में सहायक रब्बी के पद पर कार्यरत थे।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार को हनुक्का उत्सव के दौरान हुए गोलीबारी में 11 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 29 लोग घायल हो गए। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लैन्योन ने इस गोलीबारी को 'आतंकवादी घटना' घोषित किया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमले के दौरान दोनों हमलावरों ने करीब 50 गोलियां चलाईं। यह हमला आठ दिवसीय यहूदी त्योहार हनुक्का की पहली रात मना रही भीड़ को निशाना बनाकर किया गया।
