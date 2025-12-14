सिडनी आतंकी हमले में मारा गया पादरी, 18 साल से यहूदी समुदाय के लिए कर रहा था काम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिडनी के बोंडी बीच पर हुनक्का उत्सव के दौरान हुए हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में जान गंवाने वाले एक ऐसे शख्स की पहचान हुई है, जो 18 साल से अधिक समय से स्थानीय यहूदी समुदाय के पादरी के रूप में सेवा दे रहा था।

दरअसल, सिडनी के बोंडी बीच पर हुनक्का उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले में पीड़ित की पहचान बॉन्डी के चाबाद में सहायक रब्बी एली श्लैंगर के रूप में हुई है। श्लैंगर के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, वे 18 वर्षों से अधिक समय से बॉन्डी के चाबाद में सहायक रब्बी के पद पर कार्यरत थे।