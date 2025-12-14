सिडनी आतंकी हमला: हमलावर की तस्वीर वायरल, पुलिस ने अटकलों पर लगाया विराम
सिडनी के बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी में शामिल एक आरोपी की पहचान नवीद अकरम के रूप में हुई है, जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है। नवीद पाकिस्तानी मूल का है और ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सिडनी के बोंडी बीच पर हुनक्का उत्सव के दौरान हुए गोलीबारी में एक आरोपी की पहचान 24 वर्षीय नवीद अकरम के रूप में हुई है। जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का है, जो सिडनी के बोनीरिग इलाके में रहता है। घटना के बाद पुलिस ने उसके घर छापा मारा है।
न्यू साउथ वेल्स पुलिस आयुक्त माल लैन्योन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को लेकर कहा कि यह प्रतिशोध का समय नहीं है, पुलिस को अपना काम करने दें। उन्होंने आगे कहा कि संदिग्धों में से एक के बारे में पुलिस को बहुत कम जानकारी है, इसलिए इस समय हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
पुलिस ने मारा छापा
एबीसी न्यूज के मुताबिक, बोंडी बीच पर गोलीबारी करने वाले संदिग्धों में से एक की पहचान सिडनी के बोनीरिग निवासी नवीद अकरम के रूप में हुई है। पुलिस ने रविवार शाम को चल रही जांच के दौरान अकरम के घर पर छापा मारा।
Among of 2 Terrorist, who carried out a mass shooting in Bondi beach Sydney, Australia, killing 10 innocent people— Global perspective (@Global__persp1) December 14, 2025
Naveed Akram from Pakistan. He’s wearing Pakistan cricket jersey in the license picture.
Second guy also looks Paki. pic.twitter.com/AJwRJbLu3w
पाकिस्तान का बताया जा रहा अकरम
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी के अनुसार, , 24 वर्षीय नवीद अकरम मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। अकरम सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में एक लाइसेंस फोटो में उसे पाकिस्तान क्रिकेटर्स की जर्सी पहने देखा जा सकता है।
अधिकारियों ने इस घटना को लेकर बताया कि इस हमले में शामिल दो बंदूकधारियों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अधिकारी इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस हमले में कोई तीसरा सहयोगी शामिल था।
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सिडनी के बोंडी बीच पर हुए इस हमले को आंतकवादी घटना बताया है। पुलिस को घटनास्थल पर एक कार में एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण मिला है जो मृतक अपराधी से जुड़ा हुआ है।
फिलहाल पुलिस ने अब तक हथियारों के बारे में या हमलावरों को यह कैसे मिला, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। केवल इस बात की पुष्टि की है कि वे लंबी भुजाओं वाले हथियार थे।
