सिडनी आतंकी हमला: हमलावर की तस्वीर वायरल, पुलिस ने अटकलों पर लगाया विराम

पाकिस्तान का बताया जा रहा अकरम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी के अनुसार, , 24 वर्षीय नवीद अकरम मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। अकरम सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में एक लाइसेंस फोटो में उसे पाकिस्तान क्रिकेटर्स की जर्सी पहने देखा जा सकता है।

अधिकारियों ने इस घटना को लेकर बताया कि इस हमले में शामिल दो बंदूकधारियों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल अधिकारी इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इस हमले में कोई तीसरा सहयोगी शामिल था।