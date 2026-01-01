'बांग्लादेश को 'अंधकार' से बचाने के लिए एकजुट हों लोग', शेख हसीना ने देशवासियों से की अपील
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री तथा अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने गुरुवार को मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर बेलगाम भ्रष्टाचार, झूठ और निजी स्वार्थों की पूर्ति के माध्यम से देश को अंधकार की ओर धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने देश को इस 'अंधकार' से बचाने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया।
नव वर्ष के अवसर पर अपने संदेश में हसीना ने कहा कि देश को बर्बाद करने की साजिश रचने वाले लोग राष्ट्र के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अवामी लीग के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए संदेश में उन्होंने कहा, 'नया साल बांग्लादेश के सभी लोगों के लिए असीम सद्भाव, खुशी और समृद्धि लेकर आए। यह अतीत के दुखों और कष्टों को मिटा दे, गलतियों और कमियों को सुधारे और सभी के लिए एक यादगार वर्ष बन जाए। यह मेरा सबसे बड़ा सपना और जीवन भर का संघर्ष रहा है कि यह देश वास्तव में अपने सभी लोगों का हो - चाहे उनका धर्म, रंग, वर्ग, पेशा या जातीय पहचान कुछ भी हो।'
शेख हसीना ने क्या कहा?
उन्होंने आगे कहा, ''प्रिय देशवासियों, देश को बर्बाद करने की साजिश रचने वाले षड्यंत्रकारियों के नकाब और घिनौने चेहरे आपके सामने उजागर हो चुके हैं। आपने देखा है कि कैसे अवैध रूप से सत्ता हथियाने वालों ने आपको बंधक बनाकर असीमित भ्रष्टाचार, झूठ और निजी स्वार्थों की पूर्ति के नशे में देश को अंधकार की ओर धकेल दिया है।''
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश वैश्विक स्तर पर भय का प्रतीक बन गया है और परिणामस्वरूप, ''आज कोई भी देश बांग्लादेश और इसके लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता।''
विदेशी निवेशकों और दानदाताओं के बीच व्याप्त असुरक्षा और अराजक परिस्थितियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। 'हमें देश को अंधकार के इस सफर से बचाने के लिए एकजुट होना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश के लोग मौजूदा संकट के दौर को और अधिक लंबा नहीं चलने देंगे। नए साल में ही हमें इसका निर्णायक परिणाम देखने को मिलेगा।''
खालिदा की मृत्यु के लिए फासीवादी शेख हसीना जिम्मेदार : बीएनपी नेता
बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य नजरुल इस्लाम खान ने शेख हसीना पर बीएनपी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आठ फरवरी, 2018 को खालिदा को फासीवादी हसीना के व्यक्तिगत प्रतिशोध का शिकार होने के बाद जेल भेजा गया था। लेकिन, वह जेल से गंभीर रूप से बीमार होकर निकलीं। उनकी लंबी कैद, पर्याप्त चिकित्सा देखभाल से वंचित रहना और विदेश में इलाज कराने पर लगे प्रतिबंधों के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंची और अंतत: उनकी मृत्यु हो गई। हसीना कभी भी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पाएंगी।
