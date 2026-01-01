बांग्लादेश उच्चायोग पहुंचे राजनाथ सिंह, खालिदा के निधन पर शोक जताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार, 1 जनवरी को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग पहुंचे। राजनाथ सिंह ने बीएनपी अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया।

शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और खालिदा के परिवार और बांग्लादेश की जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

राजनाथ सिंह ने खालिदा जिया को दी श्रद्धांजलि

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में इस बात की जानकारी साझा की। इसके बाद भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने एक्स पर लिखा, ''नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने भारत की ओर से संवेदना व्यक्त की और दिवंगत खालिदा जिया को श्रद्धांजलि अर्पित की।''