    बांग्लादेश उच्चायोग पहुंचे राजनाथ सिंह, खालिदा के निधन पर शोक जताया

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:42 PM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को दी श्रद्धांजलि (X-@rajnathsingh)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार, 1 जनवरी को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग पहुंचे। राजनाथ सिंह ने बीएनपी अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया।

    शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया और खालिदा के परिवार और बांग्लादेश की जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

    राजनाथ सिंह ने खालिदा जिया को दी श्रद्धांजलि

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में इस बात की जानकारी साझा की। इसके बाद भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने एक्स पर लिखा, ''नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने भारत की ओर से संवेदना व्यक्त की और दिवंगत खालिदा जिया को श्रद्धांजलि अर्पित की।''

    गौरतलब है कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में मंगलवार को निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुधवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ढाका पहुंचे थे। उन्होंने खालिदा के निधन पर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त की।

    विदेश मंत्री ने एक पोस्ट में बताया कि ढाका पहुंचने पर उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक निजी पत्र सौंपा।

    उधर, बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने अपनी मां खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस समेत सभी समर्थकों को धन्यवाद देते हुए गुरुवार को एक संदेश साझा किया। उन्होंने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विदेशों से बांग्लादेश आए सरकारी अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, ''व्यक्तिगत दुख के क्षणों में मैं दिल से उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनकी देखभाल और पेशेवर रवैये ने मेरी मां के अंतिम विदाई समारोह को सुचारू रूप से संपन्न कराने में मदद की।''

