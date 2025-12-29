क्या जंग की तैयारी कर रहा है उत्तर कोरिया? 2 क्रूज मिसाइल के परीक्षण ने बढ़ाई कई देशों की टेंशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरियाई प्रायद्वीप के पास तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के द्वारा सैन्य गतिविधियां तेज करने के बाद उत्तर कोरिया ने भी मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया ने 2 रणनीतिक लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है।

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) के अनुसार, उत्तर कोरिया ने रविवार को येलो सी पर 2 मिसाइलें छोड़ी हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने पूरे परीक्षण का रिव्यू लिया है। 2 घंटे तक आसमान में मंडराती रहीं मिसाइलें KCNA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लक्ष्य को भेदने से पहले मिसाइलें 2 घंटे तक आसमान में मंडराती रहीं। KCNA ने मिसाइल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मिसाइल लॉन्च होने से लेकर टारगेट को हिट करने तक का दृश्य देखा जा सकता है। किम जोंग उन ने इस मिसाइल परीक्षण पर गहरा संतोष व्यक्त किया है।