क्या जंग की तैयारी कर रहा है उत्तर कोरिया? 2 क्रूज मिसाइल के परीक्षण ने बढ़ाई कई देशों की टेंशन
उत्तर कोरिया ने हाल ही में दो रणनीतिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। किम जोंग उन की उपस्थि ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरियाई प्रायद्वीप के पास तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के द्वारा सैन्य गतिविधियां तेज करने के बाद उत्तर कोरिया ने भी मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया ने 2 रणनीतिक लंबी दूरी वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है।
कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) के अनुसार, उत्तर कोरिया ने रविवार को येलो सी पर 2 मिसाइलें छोड़ी हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने पूरे परीक्षण का रिव्यू लिया है।
2 घंटे तक आसमान में मंडराती रहीं मिसाइलें
KCNA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लक्ष्य को भेदने से पहले मिसाइलें 2 घंटे तक आसमान में मंडराती रहीं। KCNA ने मिसाइल परीक्षण का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मिसाइल लॉन्च होने से लेकर टारगेट को हिट करने तक का दृश्य देखा जा सकता है। किम जोंग उन ने इस मिसाइल परीक्षण पर गहरा संतोष व्यक्त किया है।
उत्तर कोरिया के ज्वॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ने भी मिसाइल परीक्षण की पुष्टि करते हुए कहा कि रविवार की सुबह लगभग 8 बजे प्योंगयांग के पास सुनान इलाके में कई क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं।
दक्षिण कोरिया ने दी चेतावनी
दक्षिण कोरिया ने भी इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य तैयारियां कर ली हैं। वो उत्तर कोरिया के हर संभावित उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि, उत्तर कोरिया का कहना है कि रक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह परीक्षण किया है।
北, 장거리순항미사일 발사…"1만여초 비행해 표적 명중" #shorts #연합뉴스 #북한 #장거리미사일 #김정은 pic.twitter.com/Ls4BALe0ex— 연합뉴스 (@yonhaptweet) December 29, 2025
परमाणु सबमरीन बना रहा है उत्तर कोरिया
इससे पहले उत्तर कोरिया ने खुलासा किया था कि वो परमाणु संपन्न सबमरीन बनाने की ओर अग्रसर है। KCNA के अनुसार, किम जोंग उन ने सबमरीन का दौरा किया था। इसी बीच मिसाइल परीक्षण ने दक्षिण कोरिया समेत कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है।
यह भी पढ़ें- ये हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, भारत के NSE का कौन-सा नंबर?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।