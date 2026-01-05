दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की चीन यात्रा से पहले उत्तर कोरिया ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, US बोला- 'कोई खतरा नहीं'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर कोरिया ने रविवार को अपने पूर्वी जलक्षेत्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इन मिसाइलों को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के चीन रवाना होने से कुछ ही घंटे पहले दागा गया है। चार दिवसीय यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा कर सकते हैं। इस दौरान वह चीन से कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों में संरचनात्मक भूमिका निभाने का अनुरोध करेंगे। चीन उत्तर कोरिया का प्रमुख सहयोगी और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

900 किमी. की दूरी तक पहुंची मिसाइलें दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि उन्होंने पता लगाया है कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:50 बजे के आसपास उत्तर कोरिया की राजधानी क्षेत्र से कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गईं। ये मिसाइलें लगभग 900 किलोमीटर (560 मील) की दूरी तक पहुंचीं। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया द्वारा किसी भी बैलिस्टिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रखा है।