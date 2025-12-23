न्यूजीलैंड में सिखों के खिलाफ भारी प्रदर्शन, दक्षिणपंथी समुदाय ने कहा- 'यह भारत नहीं है'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में सिख समुदाय के लोग धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे. सिखों के नगर कीर्तन को रोकने के लिए दक्षिणपंथी समूह के सदस्य सामने आकर खड़े हो गए और अपना पारंपरिक माओरी 'हाका' नृत्य करके विरोध जाहिर करने लगे।

न्यूजीलैंड में हुई इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें नीली टी-शर्ट पहनकर लोग ग्रेट साउथ रोड पर सिख समुदाय के लोगों का रास्ता रोककर खड़े हो गए और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। प्रदर्शनकारियों ने लगाए यीशु-यीशु के नारे रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंटेकोस्टल पादरी ब्रायन तमाकी, जो डेस्टिनी चर्च के प्रमुख हैं, उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने 'एक सच्चा ईश्वर' और 'यीशु-यीशु' जैसे नारे लगाए। साउथ ऑकलैंड में इस प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों को दोनों समूहों के बीच तैनात देखा गया ताकि दोनों समुदायों के बीच किसी भी प्रकार की हिंसा न बढ़ सके।

तमाकी ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 'यह हमारी भूमि है। यह हमारा रुख है। आज सच्चे देशभक्त साउथ ऑकलैंड में डटे रहे।' तमाकी ने आगे लिखा कि 'कोई हिंसा नहीं। कोई दंगा नहीं। बस मेरे युवा आमने-सामने खड़े होकर हाका नृत्य कर रहे हैं।' एक स्पष्ट संदेश देने के लिए दक्षिणपंथी समूह के लोगों ने कहा कि 'न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड ही रहने दो।'