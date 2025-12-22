Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूजीलैंड की घटना पर जगदीश झिंडा का कड़ा रुख, माफी न मांगने पर दूतावास पर प्रदर्शन की दी चेतावनी

    By Vishnu Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:01 PM (IST)

    हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान जगदीश झिंडा ने फतेहाबाद में न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन के दौरान 'गो बैक' के नारे लगाए जाने की निंदा की। ...और पढ़ें

    Hero Image

    न्यूजीलैंड घटना पर झिंडा सख्त, एक माह में माफी नहीं तो एंबेसी पर प्रदर्शन।

    जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान जगदीश झिंडा सोमवार को फतेहाबाद पहुंचे। उन्होंने झाड़ साहिब गुरुद्वारा में साहिबजादों के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन के दौरान ‘गो बैक’ के नारे लगाए जाने की कड़ी निंदा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झिंडा ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और न्यूजीलैंड एंबेसी को पत्र लिखे गए हैं। कमेटी ने न्यूजीलैंड सरकार को एक माह का समय दिया है कि दोषियों से सार्वजनिक माफी मंगवाई जाए, अन्यथा दिल्ली स्थित न्यूजीलैंड एंबेसी के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा।

    जरूरत पड़ी तो वहां जाकर भी सरकार से मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं धर्मों के बीच टकराव का कारण बन सकती हैं, जबकि खालसा पंथ हमेशा सरबत के भले और विश्व एकता की बात करता है। उन्होंने मामले की जांच की मांग भी की।

    पंजाब में धर्म परिवर्तन पर झिंडा ने कहा कि जिन लोगों को संभाला नहीं गया, वही मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को जिम्मेदार ठहराया और सिख व हिंदू संस्थाओं से आत्ममंथन की अपील की।