न्यूजीलैंड की घटना पर जगदीश झिंडा का कड़ा रुख, माफी न मांगने पर दूतावास पर प्रदर्शन की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान जगदीश झिंडा सोमवार को फतेहाबाद पहुंचे। उन्होंने झाड़ साहिब गुरुद्वारा में साहिबजादों के शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन के दौरान ‘गो बैक’ के नारे लगाए जाने की कड़ी निंदा की।

झिंडा ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और न्यूजीलैंड एंबेसी को पत्र लिखे गए हैं। कमेटी ने न्यूजीलैंड सरकार को एक माह का समय दिया है कि दोषियों से सार्वजनिक माफी मंगवाई जाए, अन्यथा दिल्ली स्थित न्यूजीलैंड एंबेसी के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा।

जरूरत पड़ी तो वहां जाकर भी सरकार से मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं धर्मों के बीच टकराव का कारण बन सकती हैं, जबकि खालसा पंथ हमेशा सरबत के भले और विश्व एकता की बात करता है। उन्होंने मामले की जांच की मांग भी की।