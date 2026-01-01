स्विट्जरलैंड के लग्जरी स्की रिसॉर्ट क्रांस-मोंटाना के बार में जोरदार धमाका, कई लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पाइन स्की रिजॉर्ट में नए साल के पहले दिन ही जोरदार धमाके हुआ। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। स्विस पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया धमाका किस कारण से हुआ है इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की बात कही है।

पुलिस के मुताबिक, स्विट्जरलैंड के क्रान्स-मोंटाना स्की रिसॉर्ट में एक बार में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। विस्फोट स्थानीय समयानुसार 01:30 बजे (00:30 जीएमटी) कॉन्स्टेलेशन बार में हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपुष्ट फुटेज में उस बार में आग लगी हुई दिखाई दे रही है जहां नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाया जा रहा था।