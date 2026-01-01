Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    स्विट्जरलैंड के लग्जरी स्की रिसॉर्ट क्रांस-मोंटाना के बार में जोरदार धमाका, कई लोगों की मौत

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:13 PM (IST)

    नए साल के पहले दिन स्विट्जरलैंड के क्रान्स-मोंटाना स्की रिजॉर्ट के एक लग्जरी बार में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है औ ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड के लग्जरी अल्पाइन स्की रिजॉर्ट में नए साल के पहले दिन ही जोरदार धमाके हुआ। इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। स्विस पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया धमाका किस कारण से हुआ है इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की बात कही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक, स्विट्जरलैंड के क्रान्स-मोंटाना स्की रिसॉर्ट में एक बार में हुए विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। विस्फोट स्थानीय समयानुसार 01:30 बजे (00:30 जीएमटी) कॉन्स्टेलेशन बार में हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपुष्ट फुटेज में उस बार में आग लगी हुई दिखाई दे रही है जहां नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाया जा रहा था।

    पुलिस ने बताया कि प्रभावित परिवारों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। क्रान्स-मोंटाना स्विस आल्प्स के मध्य में स्थित एक शानदार स्की रिसॉर्ट शहर है, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से लगभग दो घंटे की दूरी पर है।

    यह भी पढ़ें: भूकंप से विश्व युद्ध और AI से एशिया के विकास तक... साल 2026 को लेकर क्या है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी?