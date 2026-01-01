Language
    भूकंप से विश्व युद्ध और AI से एशिया के विकास तक... साल 2026 को लेकर क्या है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 11:08 AM (IST)

    भूकंप से विश्व युद्ध और AI से एशिया के विकास तक। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज से नए वर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है। नए साल पर हर किसी के मन में उत्साह, विश्वास और नया उमंग है। इस बीच नया साल आते ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी चर्चा के केंद्र में आ गई है।

    दरअसल, बाबा वेंगा एक दृष्टिहीन बल्गेरियाई रहस्यवादी थीं, जिन्हें अक्सर बाल्कन की नास्त्रेदमस कहा जाता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बाबा वेंगा ने साल 2026 को लेकर भी भविष्यवाणियां की हैं। इनके अनुसार, इस साल बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध का डर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक शामिल हैं।

    बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी

    2026 के लिए सबसे अधिक चर्चित भविष्यवाणियों में से एक बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी है। बाबा वेंगा ने शक्तिशाली भूकंप, ज्वालामुखी फटने और मौसम की चरम घटनाओं की भविष्यवाणी की थी जो दुनिया के बड़े हिस्सों को प्रभावित करेंगी। कुछ व्याख्याओं का दावा है कि पृथ्वी की लगभग सात से आठ प्रतिशत जमीन प्रभावित हो सकती है।

    कई देशों में युद्ध को लेकर भविष्यवाणी

    2026 से जुड़ा एक और चिंताजनक दावा तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने चीन, रूस और अमेरिका सहित दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव की भविष्यवाणी की थी। कुछ रिपोर्टों में ताइवान पर चीन के संभावित हमले और रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव का भी जिक्र है।

    हालांकि, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार के दावों को वेरिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये मौजूदा जियोपॉलिटिकल चिंताओं को दिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि राजनीतिक तनाव के समय ग्लोबल शांति कितनी नाज़ुक हो सकती है।

    AI का बेकाबू उछाल

    रिपोर्ट्स के अनुसार, बाबा वेंगा ने चेतावनी दी थी कि 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बड़ी छलांग लग सकती है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, AI सिस्टम इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वे रोजमर्रा की जिंदगी को इस तरह से प्रभावित करें कि इंसान उन्हें कंट्रोल न कर पाएं। यह भविष्यवाणी आज AI एथिक्स, ऑटोमेशन और मशीनों पर ज़्यादा निर्भरता को लेकर हो रही बहसों से काफी मिलती-जुलती है।

    एशिया का विकास

    एक और व्याख्या का दावा है कि बाबा वेंगा ने ग्लोबल पावर में एक बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की थी, जिसमें एशिया को ऊपरी हाथ मिलेगा। चीन का जिक्र अक्सर एक बढ़ती हुई शक्ति के रूप में किया जाता है जिसका राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव 2026 के आसपास तेजी से बढ़ सकता है। इन बातों में ताइवान बार-बार एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में सामने आता है जो ग्लोबल गठबंधनों और व्यापार की गतिशीलता को नया रूप दे सकता है, जिससे इस क्षेत्र से दूर के देशों पर भी असर पड़ेगा।

    बाबा वेंगा की अन्य भविष्यवाणियां

    उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी, बाबा वेंगा का नाम दूर के भविष्य के बारे में चर्चाओं में आता रहता है। उनकी भविष्यवाणियां 2026 से बहुत आगे तक जाती हैं और मानवता के आगे के रास्ते की एक नाटकीय तस्वीर पेश करती हैं।

    अस्वीकरण: बाबा वेंगा या उनसे जुड़ी किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी या बात केवल रिपोर्ट्स और इंटरनेट मीडिया के आधार पर लिखी गई हैं। खबर में दी गई जानकारी की पुष्टि जागरण नहीं करता है। 