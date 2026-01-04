ड्रग तस्करी, नार्को-टेररिज्म और हथियारों की सप्लाई... गुनाहों में मादुरो से भी 10 कदम आगे है उनका बेटा 'द प्रिंस'!
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सेना ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब पूरा ध्यान उनके बेटे निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा पर है, जिन्हें 'द प्रिंस' के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम भी वेनेजुएला के ड्रग ऑपरेशंस में कथित भूमिका के नए विवरण में अमेरिकी अभियोगों में दिया गया है।
ट्रंप प्रशासन ने मादुरो, फ्लोरेस और मादुरो गुएपा पर ड्रग तस्करी, नार्को-टेररिज्म और हथियारों से जुड़े अपराधों का आरोप लगाया है। अभियोजकों को आरोप है कि तीनों ने कोलंबियाई गुरिल्ला समूहों, मैक्सिकन कार्टेल और वेनेदुएला के गिरोहों को फायदा पहुंचाने या समर्थन देने के लिए बड़ी मात्रा में कोकीन की तस्करी करने की साजिश रची।
कौन है निकोलस मादुरो का बेटा?
निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बेटे हैं, जो सत्तारूढ़ चाविस्ता आंदोलन में एक उभरती हुई हस्ती रहे हैं। 1990 में मादुरो की पहली पत्नी, एड्रियाना गुएरा एंगुलो से जन्मे निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा को मादुरो के संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। वेनेजुएला नेशनल असेंबली के सदस्य, मादुरो गुएरा को 'निकोलसिटो' और 'द प्रिंस' के नामों से भी जाना जाता है।
ड्रग्स तस्करी में कैसे आया नाम?
अमेरिकी संघीय अभियोजक मादुरो गुएरा को एक बड़े नशीले पदार्थों के मुख्य सूत्रधार के रूप में पेश करते हैं। जिसने कथित तौर पर राज्य की संपत्तियों, सैन्य कर्मियों और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वेनेजुएला से संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन पहुंचाया।
2014 और 2015 के बीच, उन्होंने कथित तौर पर PDVSA फाल्कन 900 जेट से महीने में दो बार मार्गरीटा द्वीप की यात्रा की। प्रत्येक उड़ान से पहले, विमान में कथित तौर पर कोकीन के बड़े, टेप में लिपटे पैकेट लादे जाते थे और सैन्य कर्मियों को उनकी सामग्री के बारे में पूरी जानकारी थी।
एक हलफनामे में दावा किया गया है कि मादुरो गुएरा ने शेखी बघारी थी कि विमान जहां चाहे उड़ सकता है, यहां तक कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में भी।
अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2017 में, मादुरो गुएरा ने वेनेजुएला से मियामी, फ्लोरिडा में सैकड़ों किलोग्राम कोकीन की खेप का कॉर्डिनेट किया था।
प्रॉसिक्यूटर ने न्यूयॉर्क में कम क्वालिटी की कोकीन भेजने के बारे में हुई बातचीत की डिटेल दी, क्योंकि इसे मियामी में बेचा नहीं जा सकता था, साथ ही कार्गो कंटेनर से 500 किलोग्राम की खेप उतारने और स्क्रैप मेटल कंटेनर का इस्तेमाल करके अमेरिकी बंदरगाहों में कोकीन की स्मगलिंग करने की योजनाओं के बारे में भी बताया।
मादुरो के बेटे पर ड्रग कार्टेल के साथ काम करने का आरोप
'द प्रिंस' पर कार्टेल डे लॉस सोल्स के साथ काम करने का आरोप है, जो एक वेनेजुएला का ड्रग संगठन है, जिसका नेतृत्व कथित तौर पर ऊंचे सरकारी अधिकारी करते हैं। प्रॉसिक्यूटर का दावा है कि कार्टेल ने PDVSA के विमानों, राष्ट्रपति के हैंगर और डिप्लोमैटिक चैनलों का इस्तेमाल कानून प्रवर्तन से खेप को बचाने और अंतरराष्ट्रीय तस्करी को आसान बनाने के लिए किया।
चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि ड्रग्स से मिले पैसे को राजनीतिक कैंपेन में लगाया गया, जिसमें मदुरो की पत्नी, सीलिया फ्लोरेस के लिए फाइनेंसिंग पहल भी शामिल है।
निकोलस मादुरो पर क्या हैं आरोप?
चार्जशीट में मदुरो, फ्लोरेस और मदुरो गुएरा को सह-साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है।
- नारको-टेररिज्म साजिश: कथित तौर पर आतंकवादी संगठनों को फायदा पहुंचाने के लिए कोकीन की तस्करी करना।
- कोकीन आयात साजिश: अमेरिकी बाजारों में बड़ी मात्रा में कोकीन पहुंचाना।
- हथियार और विनाशकारी उपकरण साजिश: कथित तौर पर ऑपरेशन की सुरक्षा के लिए आग्नेयास्त्रों और भारी हथियारों का इस्तेमाल करना।
