ड्रग तस्करी, नार्को-टेररिज्म और हथियारों की सप्लाई... गुनाहों में मादुरो से भी 10 कदम आगे है उनका बेटा 'द प्रिंस'!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सेना ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब पूरा ध्यान उनके बेटे निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा पर है, जिन्हें 'द प्रिंस' के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम भी वेनेजुएला के ड्रग ऑपरेशंस में कथित भूमिका के नए विवरण में अमेरिकी अभियोगों में दिया गया है।

ट्रंप प्रशासन ने मादुरो, फ्लोरेस और मादुरो गुएपा पर ड्रग तस्करी, नार्को-टेररिज्म और हथियारों से जुड़े अपराधों का आरोप लगाया है। अभियोजकों को आरोप है कि तीनों ने कोलंबियाई गुरिल्ला समूहों, मैक्सिकन कार्टेल और वेनेदुएला के गिरोहों को फायदा पहुंचाने या समर्थन देने के लिए बड़ी मात्रा में कोकीन की तस्करी करने की साजिश रची।

कौन है निकोलस मादुरो का बेटा? निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बेटे हैं, जो सत्तारूढ़ चाविस्ता आंदोलन में एक उभरती हुई हस्ती रहे हैं। 1990 में मादुरो की पहली पत्नी, एड्रियाना गुएरा एंगुलो से जन्मे निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा को मादुरो के संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है। वेनेजुएला नेशनल असेंबली के सदस्य, मादुरो गुएरा को 'निकोलसिटो' और 'द प्रिंस' के नामों से भी जाना जाता है।

ड्रग्स तस्करी में कैसे आया नाम? अमेरिकी संघीय अभियोजक मादुरो गुएरा को एक बड़े नशीले पदार्थों के मुख्य सूत्रधार के रूप में पेश करते हैं। जिसने कथित तौर पर राज्य की संपत्तियों, सैन्य कर्मियों और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वेनेजुएला से संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकीन पहुंचाया।

2014 और 2015 के बीच, उन्होंने कथित तौर पर PDVSA फाल्कन 900 जेट से महीने में दो बार मार्गरीटा द्वीप की यात्रा की। प्रत्येक उड़ान से पहले, विमान में कथित तौर पर कोकीन के बड़े, टेप में लिपटे पैकेट लादे जाते थे और सैन्य कर्मियों को उनकी सामग्री के बारे में पूरी जानकारी थी।

एक हलफनामे में दावा किया गया है कि मादुरो गुएरा ने शेखी बघारी थी कि विमान जहां चाहे उड़ सकता है, यहां तक कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में भी। अभियोग में आरोप लगाया गया है कि 2017 में, मादुरो गुएरा ने वेनेजुएला से मियामी, फ्लोरिडा में सैकड़ों किलोग्राम कोकीन की खेप का कॉर्डिनेट किया था। प्रॉसिक्यूटर ने न्यूयॉर्क में कम क्वालिटी की कोकीन भेजने के बारे में हुई बातचीत की डिटेल दी, क्योंकि इसे मियामी में बेचा नहीं जा सकता था, साथ ही कार्गो कंटेनर से 500 किलोग्राम की खेप उतारने और स्क्रैप मेटल कंटेनर का इस्तेमाल करके अमेरिकी बंदरगाहों में कोकीन की स्मगलिंग करने की योजनाओं के बारे में भी बताया।