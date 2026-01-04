Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'आओ और मुझे ले जाओ..', ट्रंप को चैलेंज देना मादुरो को पड़ा भारी, बेडरूम से उठा ले गए US कमांडो

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:49 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को महंगा पड़ा। यूएस डेल्टा फोर्स ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ट्रंप को चैलेंज देना मादुरो को पड़ा भारी। (रॉयटर्स)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को चैलेंज करना वेनुजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कितना महंगा पड़ा, ये पूरी दुनिया ने देखा। ट्रंप के मादुरो को पकड़ने के लिए यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स को ऑर्डर दिया और दुनिया की सबसे कुशल ऑपरेशनल फोर्स ने इस काम महज 59 मिनट में ही पूरा कर दिया।

    वेनुजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत गिरफ्तार कर मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क लाया गया। अब उन पर मुकदमा चलाया जाएगा।

    व्हाइट हाउस ने जारी किया वीडियो

    मादुरो की गिरफ्तारी के बाद व्हाइट हाउस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया है और उनके सितंबर में दिए गए भाषण का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने ट्रंप के चैलेंज किया था कि आओ और मुझे ले जाओ।

    'आओ मुझे पकड़ो...'

    व्हाइट हाउस की ओर जारी किए गए वीडियो की शुरुआत मादुरो के भाषण की उस लाइन से है जिसमें वो प्रेसिडेंट ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहते हैं, "आओ मुझे पकड़ो। मैं मिराफ्लोरेस में उसका इंतजार करूंगा। देर मत करना, कायर।" वीडियो में आगे मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के शॉट लगाए गए हैं।

    62 सेकेंड के इस वीडियो में ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग के शॉट भी दिखाए गए हैं, जिसमें अमेरिका रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि मादुरो को मौका मिला था, जब तक कि वह चूक नहीं गए। वीडियो में हेगसेथ कह रहे हैं कि उन्होंने लापरवाही की और उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ा।

    यह भी पढ़ें- 'अपनी जान बचाओ...', वेनेजुएला के बाद अब इस देश पर है ट्रंप की नजर; मादुरो के करीबी को दिया अल्टीमेटम

    यह भी पढ़ें- हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी: वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया, ड्रग तस्करी के आरोपों का सामना करेंगे