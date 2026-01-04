'आओ और मुझे ले जाओ..', ट्रंप को चैलेंज देना मादुरो को पड़ा भारी, बेडरूम से उठा ले गए US कमांडो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को चैलेंज करना वेनुजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कितना महंगा पड़ा, ये पूरी दुनिया ने देखा। ट्रंप के मादुरो को पकड़ने के लिए यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स को ऑर्डर दिया और दुनिया की सबसे कुशल ऑपरेशनल फोर्स ने इस काम महज 59 मिनट में ही पूरा कर दिया।

वेनुजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत गिरफ्तार कर मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों के आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क लाया गया। अब उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। व्हाइट हाउस ने जारी किया वीडियो मादुरो की गिरफ्तारी के बाद व्हाइट हाउस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया है और उनके सितंबर में दिए गए भाषण का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने ट्रंप के चैलेंज किया था कि आओ और मुझे ले जाओ।