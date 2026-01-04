हाथों में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी: वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया, ड्रग तस्करी के आरोपों का सामना करेंगे

Language
    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:55 AM (IST)

    वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया, ड्रग तस्करी के आरोपों का सामना करेंगे (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, न्यूयॉर्क। अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया है। मादुरो को ग्रे ट्रैक्सूट पहने, हाथों में हथकड़ी और आंखों पर ब्लैकआउट गॉगल्स (पट्टी) लगाए देखा गया।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पर मादुरो की पहली तस्वीर जारी की, जिसमें वे यूएसएस इवो जिमा जहाज पर दिख रहे हैं। ट्रंप ने कैप्शन में लिखा: "निकोलस मादुरो ऑन बोर्ड द यूएसएस इवो जिमा।"

    यह अभियान शनिवार तड़के शुरू हुआ, जब अमेरिकी सेना ने काराकस में बड़े पैमाने पर हमले किए। मादुरो दंपति को उनके बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला गया और यूएस वारशिप पर ले जाया गया।

    बाद में उन्हें न्यूयॉर्क के स्टीवर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतारा गया, जहां से हेलिकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाया जाएगा। मादुरो को मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जहां सोमवार को कोर्ट में पेशी होगी।

    अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी पर नारको-टेररिज्म, कोकेन आयात साजिश और हथियारों से जुड़े आरोप हैं। 2020 से चले आ रहे इंडिक्टमेंट को अपडेट कर नया अभियोग दायर किया गया है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक सुरक्षित ट्रांजिशन नहीं हो जाता।" उन्होंने वेनेजुएला के तेल भंडारों का जिक्र कर अमेरिकी कंपनियों की भूमिका की बात की।

    इस्राइली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफ की

    इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई दी और उनकी "साहसिक और ऐतिहासिक लीडरशिप" की सराहना की। उन्होंने कहा, "आपकी दृढ़ता और बहादुर सैनिकों के शानदार ऑपरेशन को सलाम। यह स्वतंत्रता और न्याय की जीत है।" नेतन्याहू का यह बयान अंतरराष्ट्रीय समर्थन का संकेत है, खासकर उन देशों से जो मादुरो को ईरान का सहयोगी मानते हैं।

    वेनेजुएला के समर्थन में उतरे दुनिया के ये देश

    मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिकी हमलों की वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा हो रही है। कई देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया:

    • क्यूबा: राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने वेनेजुएला के झंडे के साथ समर्थन जताया और इसे "अमेरिकी आक्रमण" कहा।
    • रूस: तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया।
    • ईरान: संप्रभुता पर "खुला हमला" करार दिया।
    • मेक्सिको, चिली, उरुग्वे: विदेशी सैन्य हस्तक्षेप की निंदा की।
    • कोलंबिया: गहरा सरोकार जताया और आगे बढ़ने से चेतावनी दी।
    • फ्रांस, ब्रिटेन: अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की।

    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सोमवार को आपात बैठक करेगा। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की और कहा, "वे वेनेजुएला के एकमात्र राष्ट्रपति हैं।"

    अमेरिका के साथ कौन और कितने रहे तटस्थ या समर्थन में?

    समर्थन: इस्राइल ने खुलकर ट्रंप की तारीफ की। कुछ दक्षिण अमेरिकी दक्षिणपंथी देशों (जैसे अर्जेंटीना) ने मादुरो शासन से जुड़े लोगों को शरण न देने का संकेत दिया।

    तटस्थ/सतर्क: जर्मनी ने "जटिल" बताया और विचार की जरूरत जताई। कनाडा ने पहले मादुरो पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन इस ऑपरेशन पर चुप। कई यूरोपीय देश शांतिपूर्ण ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं।

    विपक्ष: लैटिन अमेरिका के वामपंथी देशों और अमेरिका के विरोधियों ने सबसे कड़ी प्रतिक्रिया दी।

     

    वेनेजुएला में प्रदर्शन जारी हैं समर्थक सड़कों पर उतरे, जबकि प्रवासी समुदाय (खासकर अमेरिका में) जश्न मना रहा है। ट्रंप ने कहा, "यह वेनेजुएला के लोगों के लिए नई शुरुआत है।" लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ इसे "खतरनाक मिसाल" बता रहे हैं।