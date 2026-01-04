मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर ड्रग तस्करी और रिश्वत के गंभीर आरोप, बेटा और भतीजा भी शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर अमेरिकी अभियोजकों ने मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सिलिया फ्लोरेस ने ड्रग तस्करों और नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्यालय के निदेशक के बीच बैठक आयोजित करने के बदले लाखों डॉलर की रिश्वत ली।

अमेरिकी अभियोग के अनुसार, तस्कर ने निदेशक को मासिक रिश्वत और कोकीन से भरी प्रत्येक उड़ान के लिए लगभग 100,000 डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई, ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके, जिसमें से कुछ राशि कथित तौर पर फ्लोरेस को भेजी गई थी। रेवरोल टोरेस पर बाद में 2015 में न्यूयॉर्क में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया और वह अभी भी फरार है।

आरोपों में मादुरो, उनका बेटा और तीन अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन पर नार्को-आतंकवाद, कोकीन आयात और हथियारों की साजिश जैसे अपराध लगाए गए हैं। फ्लोरेस के भतीजों को पहले भी राष्ट्रपति हैंगर से कोकीन भेजने के मामले में सजा मिल चुकी है।