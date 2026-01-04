मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर ड्रग तस्करी और रिश्वत के गंभीर आरोप, बेटा और भतीजा भी शामिल
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर अमेरिकी अभियोजकों ने मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने और रिश्वत लेने के गंभीर आ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर अमेरिकी अभियोजकों ने मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सिलिया फ्लोरेस ने ड्रग तस्करों और नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्यालय के निदेशक के बीच बैठक आयोजित करने के बदले लाखों डॉलर की रिश्वत ली।
अमेरिकी अभियोग के अनुसार, तस्कर ने निदेशक को मासिक रिश्वत और कोकीन से भरी प्रत्येक उड़ान के लिए लगभग 100,000 डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई, ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके, जिसमें से कुछ राशि कथित तौर पर फ्लोरेस को भेजी गई थी। रेवरोल टोरेस पर बाद में 2015 में न्यूयॉर्क में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया और वह अभी भी फरार है।
आरोपों में मादुरो, उनका बेटा और तीन अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन पर नार्को-आतंकवाद, कोकीन आयात और हथियारों की साजिश जैसे अपराध लगाए गए हैं। फ्लोरेस के भतीजों को पहले भी राष्ट्रपति हैंगर से कोकीन भेजने के मामले में सजा मिल चुकी है।
इन भतीजों को 2017 में अमेरिका में टन कोकीन की तस्करी की साजिश रचने के आरोप में 18 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सात अमेरिकियों की अदला-बदली के तहत 2022 में उन्हें रिहा कर दिया गया।
एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली वकील सिलिया फ्लोरेस ने 1990 के दशक में पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के समाजवादी आंदोलन में राजनीति में सक्रिय हुईं। इस दौरान वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की वकील के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और धीरे-धीरे सत्ता के गलियारों में सबसे प्रभावशाली चेहरा बन गईं। वह अपने देश की पहली महिला संसद अध्यक्ष बनीं।
