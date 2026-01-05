ट्रंप की रणनीति नहीं घर के भेदी के चलते पकड़े गए मादुरो, किसका नाम आया सामने?

जागरण न्यूज, नई दिल्ली। अमेरिका ने एक अप्रत्याशित सैन्य अभियान में शनिवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठा लिया था। अब यह बात सामने आ रही है कि उनके पकड़े जाने के पीछे घर के भेदी का हाथ था। यह दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने वाशिंगटन के साथ दोहा में गुप्त बैठकें की थीं, जिसके बाद मादुरो को पकड़ा गया।

कतर के शाही परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य की मध्यस्थता से हुईं गोपनीय बैठकों के दौरान उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने खुद को मादुरो के अधिक स्वीकार्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। गत अक्टूबर में मियामी हेराल्ड में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, रोड्रिग्ज ने अमेरिका के समक्ष बगैर मादुरो पर एक दृष्टिकोण पेश किया था। इन बैठकों से उन अटकलों को बल मिलता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अमेरिका द्वारा पकड़ा जाना एक अंदरूनी काम था, जिसकी योजना कई महीनों के दौरान सावधानीपूर्वक बनाई गई थी।

कोलंबिया के पूर्व उप राष्ट्रपति फ्रांसिस्को सैंटोस काल्ड्रोन ने कहा कि मादुरो को दूसरे नंबर की नेता ने धोखा दिया और बगैर किसी मुकाबले के उन्हें अमेरिका को सौंप दिया। कोलंबियाई न्यूज चैनल एनटीएन24 से फ्रांसिस्को ने कहा, 'उन्हें हटाया नहीं गया बल्कि उन्हें सौंप दिया गया।'

इस तरह दिखा नाटकीय बदलाव अमेरिकी अभियान में शनिवार को मादुरो के पकड़े जाने के बाद रोड्रिग्ज ने भी उसी तरह के सख्त बयान दिए, जिस तरह कैबिनेट के अन्य सदस्यों के कड़े बयान सामने आए। रोड्रिग्ज ने टेलीविजन संदेश में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की और मादुरो व उनकी पत्नी की तुरंत रिहाई की मांग।

उन्होंने कहा कि उनका देश किसी देश का उपनिवेश नहीं बनेगा। हालांकि रविवार को एक नाटकीय बदलाव देखने को मिला। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद रोड्रिग्ज ने ट्रंप प्रशासन के साथ सहयोग की पेशकश की और कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सम्मानजनक संबंध बनाने की आशा करती हैं।

महीनों से रखी जा रही थी नजर सूत्रों के अनुसार, सीआइए ने अगस्त की शुरुआत में वेनेजुएला में एक टीम तैनात की थी, जो मादुरो के दैनिक जीवन के बारे में हर जानकारी एकत्र कर रही थी, जिससे उन्हें पकड़ना आसान हो गया था।