'मेरा अपहरण हुआ था, मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं', अमेरिकी कोर्ट में मादुरो का पहला बयान



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की आज अमेरिकी कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी के दौरान का उनका पहला बयान सामने आया है। मादुरो ने कहा कि मेरा अपहरण हुआ था, मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं।



दरअसल, अमेरिकी अदालत में सोमवार को निकोलस मादुरो की पेशी हुई। इस दौरान मादुरो ने संघीय मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों में खुद को निर्दोष और एक सभ्य व्यक्ति घोषित किया और अपने आप को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा, 'मैं निर्दोष हूं। मैं दोषी नहीं हूं। मैं एक नेक इंसान हूं, अपने देश का राष्ट्रपति हूं,' मादुरो ने जज से कहा कि उनका अपहरण किया गया था।



बता दें कि नीली वर्दी पहनाकर मादुरो और उनकी पत्नी को दोपहर के आसपास अदालत में लाया गया। दोनों ने हेडसेट लगा रखे थे ताकि वे अंग्रेजी में चल रही कार्यवाही को सुन सकें, जिसका स्पेनिश में अनुवाद किया जा रहा था।

ब्रुकलिन जेल से लंगड़ाते हुए कोर्ट पहुंचे मादुरो निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को ब्रुकलिन जेल में हिरासत में रखा गया है। सोमवार को उन्हें मैनहट्टन की एक अदालत में ले जाया गया। सुरक्षा के बीच मादुरो को सुबह हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन के एक हेलीपैड पर ले जाया गया। जहां, लंगड़ाते हुए मादुरो को एक बख्तरबंद वाहन में लाद दिया गया।