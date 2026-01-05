Language
    हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन, लंगड़ाते हुए कोर्ट में हुई मादुरो की पेशी; लगे 4 बड़े आरोप

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:34 PM (IST)

    News Article Hero Image

    अमेरिकी कोर्ट में मादुरो की पेशी (स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों द्वारा अमेरिका लाया गया। मैनहट्टन में सोमवार को मादुरो की पेशी हुई। 63 वर्षीय मादुरो को ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर से हेलीकॉप्टर द्वारा संघीय अदालत के निकट हेलीपोर्ट पर उतारा गया। जहां से उन्हें बख्तरबंद वाहन में उन्हें कोर्ट ले जाया गया।

    मादुरो इस दौरान भूरे रंग का जेल सूट और चमकीले नारंगी जूते पहने हुए थोड़ा लंगड़ाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्हें ड्रग एनफोर्समेंट एजेंट उन्हें घेरे हुए थे। मादुरों के साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी हिरासत में हैं और साथ ही अमेरिका लाई गई हैं।

    मादुरो पर क्या क्या हैं आरोप?

    निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने नार्को-टेररिज्म की साजिश, कोकीन आयात की साजिश, मशीनगन व विनाशकारी हथियार रखने की साजिश और ऐसे हथियारों का कब्जा करने का आरोप लगाया है। अभियोजकों का दावा है कि मादुरो ने 25 वर्षों से सत्ता का दुरुपयोग कर सिनालोआ कार्टेल और ट्रेन डी अरागुआ जैसे गिरोहों को संरक्षण दिया। रिश्वत लेकर तस्करों को राजनयिक पासपोर्ट बेचना, ड्रग मनी ट्रांसफर के लिए सरकारी सुविधाएं देना और विरोधियों के अपहरण-हत्या के आदेश देना जैसे गंभीर इल्जाम हैं। उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर भी रिश्वत लेने और नेटवर्क चलाने के आरोप हैं।

    कौन जज कर रहा मामले की सुनवाई?

    निकोलस मादुरो का मामला न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की संघीय अदालत में चल रहा है। इस मामले को अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश एल्विन के. हेलरस्टीन को सौंपा गया है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा 1998 में नामित और 2011 से वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हेलरस्टीन न्यायालय के सबसे अनुभवी न्यायविदों में से एक हैं।

    न्यायाधीश एल्विन के. हेलरस्टीन ने आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई चर्चित मामलों की अध्यक्षता की है, जिनमें 11 सितंबर के हमलों से संबंधित मुकदमे भी शामिल हैं। हाल ही में, उन्होंने वेनेजुएला के पूर्व खुफिया प्रमुख ह्यूगो कारवाजल बैरियोस से जुड़े मामलों को संभाला, जिन्होंने उनके समक्ष मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार की थी।