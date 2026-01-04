'ट्रंप उन्हें हटा देंगे...', पेरू में तांत्रिकों ने 5 दिन पहले ही कर दी थी मादुरो के पतन की भविष्यवाणी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका सेना ने एक सैन्य ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने मादुरो को पकड़ने के अपने ऑपरेशन से दुनिया को चौंका दिया, वहीं पेरू ने कुछ दिन पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी।

काराकस से 4,000 किमी से ज्यादा दूर, पेरू की राजधानी लीमा में की गई एक भविष्यवाणी, मादुरो के पकड़े जाने के बाद सच होती दिख रही है। 29 दिसंबर को तांत्रिकों का एक समूह लीमा में समुद्र के किनारे इकट्ठा हुआ, ताकि एक सालाना अनुष्ठान किया जा सके, जिसमें वे आने वाले साल की झलक दिखाते हैं।

पारंपरिक एंडियन पोंचो और हेडड्रेस पहने हुए, समूह ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों, चल रहे संघर्षों और दुनिया के विभिन्न नेताओं के भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। मुख्य भविष्यवाणियों में से एक वेनेजुएला के नेता पर केंद्रित थी। तांत्रिकों ने कहा कि मादुरो को पद से हटा दिया जाएगा और डोनल्ड ट्रम्प उनकी विदाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अनुष्ठान के दौरान तांत्रिक एना मारिया सिमोन ने कहा, "हमने मादुरो से पद छोड़ने, रिटायर होने के लिए कहा है, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप उन्हें हटा सकें और हमने कल्पना की है कि अगले साल ऐसा होगा।"

आंशिक रूप से सही साबित हुई भविष्यवाणी हालांकि, भविष्यवाणी केवल आंशिक रूप से सही थी। जबकि समूह ने उनके पतन की भविष्यवाणी की थी, उनका मानना था कि वह भाग जाएंगे और पकड़े नहीं जाएंगे। एक अन्य तांत्रिक, जुआन डी डियोस गार्सिया ने घोषणा की, "हम निकोलस मादुरो को हारा हुआ देखते हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला से भाग जाएंगे। उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा।"

मादुरो और उनकी पत्नी, सिलिया फ्लोरेस को शनिवार को राजधानी काराकस में एक सैन्य अड्डे पर उनके घर से निकाला गया जिसे मादुरो की सरकार ने "साम्राज्यवादी" कार्रवाई कहा। इस जोड़े पर अमेरिका में नार्को-आतंकवाद साजिश में शामिल होने का आरोप है।

रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर की भविष्यवाणी तांत्रिकों ने यूक्रेन में युद्ध के अंत की भी भविष्यवाणी की। गार्सिया ने भविष्यवाणी की, "मैं देखता हूं कि संघर्ष खत्म हो जाएगा; वे शांति का झंडा फहराएंगे।" यह समारोह हर साल दिसंबर के अंत में आयोजित किया जाता है, और समूह का अपनी सालाना भविष्यवाणियों के साथ मिला-जुला रिकॉर्ड रहा है। शामन्स ने पहले 2023 में यूक्रेन में युद्ध खत्म होने की भविष्यवाणी की थी।