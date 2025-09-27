Language
    Gen Z आंदोलन के बाद पद छोड़ भागे केपी ओली आए सामने, फिर से की युवाओं को साधने की कोशिश

    By Digital Desk
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:35 PM (IST)

    जेन जी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद ओली ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं। हालांकि ओली ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आदेश देने के आरोपों का सार्वजनिक रूप से खंडन किया लेकिन उनके प्रशासन की इस अशांति से निपटने के तरीके को लेकर कड़ी आलोचना हुई।

    Gen Z आंदोलन के बाद पद छोड़ भागे केपी ओली आए सामने (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेपाल में जेन जी आंदोलन के कारण पद से हटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शनिवार को पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। उन्होंने भक्तपुर में सीपीएन-यूएमएल की छात्र शाखा राष्ट्रीय युवा संघ द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया।

    युवाओं से जुड़े कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को पार्टी के युवा आधार से फिर से जुड़ने के रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक तनाव जारी रहने के कारण पर्यवेक्षकों द्वारा ओली की उपस्थिति को अपनी पार्टी और राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है।

    क्यों दिया था इस्तीफा?

    गौरतलब है कि जेन जी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद ओली ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं। हालांकि, ओली ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आदेश देने के आरोपों का सार्वजनिक रूप से खंडन किया, लेकिन उनके प्रशासन की इस अशांति से निपटने के तरीके को लेकर कड़ी आलोचना हुई।

    जेन जी प्रदर्शनों के दौरान मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई, पीएम कार्की ने कर दिया एलान