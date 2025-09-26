जेन जी प्रदर्शनों के दौरान मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई, पीएम कार्की ने कर दिया एलान
राष्ट्र के नाम अपने पहले टेलीविजन संबोधन में कार्की ने कहा कि सरकार ने पांच मार्च को संसदीय चुनाव कराने से संबंधित कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया। प्रदर्शनों के दौरान 74 लोगों की मौत हुई थी।
पीटीआई, काठमांडू। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने गुरुवार को कहा कि सरकार जेन जी प्रदर्शनों के दौरान 74 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राष्ट्र के नाम अपने पहले टेलीविजन संबोधन में कार्की ने कहा कि सरकार ने पांच मार्च को संसदीय चुनाव कराने से संबंधित कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया।
कार्की ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार को संविधान में संशोधन करने और शासन प्रणाली में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। इन बातों का निर्णय नई संसद द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। संविधान में संशोधन और शासन प्रणाली में बदलाव जेन जी प्रदर्शनकारियों की मांगों में शामिल थे।
