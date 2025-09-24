Language
    किम जोंग उन को सता रहा मौत का डर, चीन से क्यों बढ़ा रहा दोस्ती? दुनिया के सबसे क्रूर शासक की कहानी

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:26 PM (IST)

    उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की जहाँ उन्हें हंसते हुए देखा गया। किम जोंग उन अमेरिका के प्रति नरम रुख दिखा रहे हैं। तानाशाह के रूप में कुख्यात किम ने सत्ता बरकरार रखने के लिए कई क्रूर कदम उठाए हैं जिनमें परिजनों की हत्या और नागरिकों के अधिकारों का हनन शामिल है।

    किम जोंग उन का खौफनाक शासन (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने हाल ही में चीन के दौरे पर गए थे। इस दौरान किम को राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ हंसते मुस्कराते हुए देखा गया था। कम ही मौके होते हैं जब किम की इस तरह की तस्वीरे सामने आती हैं। उत्तर कोरिया की सत्ता को 14 साल से संभाल रहे किम इन दिनों चीन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा हैं।

    हाल ही में उन्होंने अमेरिका के प्रति भी नरम रुख दिखाते हुआ कहा कि परमाणु हथियार छोड़ने का दवाब बंद हो, तो उन्हें बातचीत से परहेज नहीं है। इस दौरान उन्होंने ट्रंके के साथ मुलाकात को भी याद किया। किम का ये बदला रूप दुनिया के सामने है लेकिन उनकी हकीकत कुछ और ही है। 

    सत्ता के लिए परिजनों की हत्या का आरोप

    दुनिया के सामने किम कैसे भी पेश आएं लेकिन उनके अपने देश में उनकी छवि क्रूर और मनमानी करने वाले तानाशाह ही है, जहां उनकी इच्छी ही जनता की इच्छा है। दुनियाभर में तानाशाह के रूप में कुख्यात किम ने अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए परिजनों के कत्ल से लेकर नागरिकों की आवाज कुचलने से लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। कई लोगों को सरेआम आम फांसी पर चढ़ा दिया। किम के शासन में नागरिकों की आजादी छीन ली और उन पर अपने चाचा जंग सोंग थाएक और एक सौतेले भाई की हत्या का भी आरोप है।

    रक्षा प्रमुख को एंटी-एयरक्राफ्ट गन से उड़वाया

    अपनी अमानवीय नीतियों और परमाणु कार्यक्रमों के कारण उनकी छवि एक क्रूर, सनकी नेता की है। किम ने अप्रैल 2015 में अपने रक्षा प्रमुख ह्योंग योंग-चोल को एक मीटिंग के दौरान झपकी लेने की वजह से मौत के घाट उतरवा दिया। किन ने ह्योंग को एंटी-एयरक्राफ्ट गन से सभी अधिकारियों के सामने उड़वाया, जिससे के लोगों के दिल में उनका खौफ बना रहे। किम खौफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

    उत्तर कोरिया में सबका हेयरकट किम जैसा

    किम को अपने अजीबो-गरीब नियमों की वजह से ही दुनिया का सबसे सनकी और क्रूर शासक कहा जाता है। किम ने पूरे देश में अपने जैसा हेयरकट रखने का फरमान जारी किया है, साथ ही महिलाओं को उनकी पत्नी री सोल-जू की तरह बॉब हेयरकट रखना पड़ता है। कहा जाता है किम को नाइयों से डर लगता है जिस कारण वो अपने बाल खुद ही काटते हैं। दूसरे देशों की यात्रा के दौरान अपने साथ पर्सनल टॉयलेट लेकर जाते हैं , जिससे उनकी सुरक्षा में कोई सेंध न लगा सके।

    विदेशी फिल्में देखने पर मौत की सजा

    किम के शासन में जनता की जिंदगी कैद बन कर रह गई है। नागरिक आजादी के वहां कोई मायने नहीं हैं। इंटरनेट जैसी जरूरी और आधुनित सेवाएं सेना और खास अधिकारियों तक ही सीमित हैं। पाबंदी की हद यहां तक है कि विदेशी फिल्में देखने और दक्षिण कोरियाई गाने सुनने पर मौत तक की सजा दी जाती है। ऐसा करने के पीछे किम का मकसद उत्तर कोरिया की जनता को बाहरी दुनिया ने काट देना है।

