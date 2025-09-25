खाद्य सामग्री की सुरक्षा को इटली, स्पेन ने तैनात किए युद्धपोत, इजरायल के ड्रोन हमले के बाद लिया फैसला

इजरायली नौसेना द्वारा गाजा जा रहे राहत जहाजों पर हमले के बाद इटली और स्पेन ने उनकी सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजे हैं। यूरोपीय देशों द्वारा यह कदम अप्रत्याशित है। इटली के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई युद्ध के लिए नहीं बल्कि मानवीय सहायता के लिए है। इजरायल का कहना है कि वह जहाजों को गाजा के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे छोटे जहाजों पर इजरायली नौसेना के हमले के बाद इटली और स्पेन ने उनकी रक्षा के लिए अपनी नौसेना के युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इजरायली नौसेना से गैर सरकारी संगठनों के जहाजों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय देशों द्वारा युद्धपोतों की तैनाती अप्रत्याशित है। लेकिन इटली ने कहा है कि उसने इजरायल से लड़ाई करने के लिए यह कदम नहीं उठाया है। खाद्य सामग्री ले जा रहे जहाजों पर इजरायली सेना का हमला युद्धग्रस्त गाजा में भूख से त्रस्त लोगों के लिए खाद्य सामग्री लेकर जा रहे जहाजों पर बुधवार को इजरायली सेना ने ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों से कुछ जहाजों को नुकसान पहुंचने की सूचना है लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। कई संगठन मिलकर करीब 50 जहाजों में खाद्य सामग्री लेकर गाजा जा रहे हैं। इनके साथ गाजा जा रहे लोगों में विभिन्न देशों के कई सांसद, अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इनमें से एक जहाज पर पर्यावरण मामलों पर जागरूकता पैदा करने वाली स्वीडिश नागरिक ग्रेटा थनबर्ग भी हैं। इजरायल ने इन सबको रोकने के लिए समुद्र में अपनी नौसेना तैनात कर रखी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इटली ने क्या कहा? कुछ महीने पहले भी हुई इस तरह की पहल को इजरायल ने सख्ती से रोक दिया था और खाद्य सामग्री लेकर आए जहाज को रोककर उसमें आए लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इटली के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि गाजा जा रहे जहाजों पर ड्रोन हमले के कुछ घंटे बाद उनकी सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेज दिया गया।

इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने कहा है कि यह युद्ध के लिए उठाया कदम नहीं है। यह उकसावे वाली कार्रवाई भी नहीं है। यह मानवता के लिए उठाया गया कदम है। हम आमजनों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं।