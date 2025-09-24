Language
    ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं, तो गाजा युद्ध रुकवाएं, मैक्रों बोले-अमेरिकी राष्ट्रपति ही इजरायल पर दबाव बना सकते हैं

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:06 AM (IST)

    फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं तो उन्हें गाजा में युद्ध रोकना होगा। न्यूयॉर्क से फ्रांस के बीएफएम टीवी से बात करते हुए मैक्रों ने कहा कि केवल ट्रंप के पास ही इजरायल पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालने की शक्ति है।

    ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं, तो गाजा युद्ध रुकवाएं- मैक्रों (फाइल फोटो)

     रॉयटर, न्यूयॉर्क। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं, तो उन्हें गाजा में युद्ध रोकना होगा।

    न्यूयार्क से फ्रांस के बीएफएम टीवी से बात करते हुए मैक्रों ने कहा कि केवल ट्रंप के पास ही इजरायल पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालने की शक्ति है।

    मैक्रों ने कहा कि इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ही कुछ कर सकते हैं। वह हमसे ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे हथियार नहीं देते, जिनसे गाजा में युद्ध छेड़ा जा सके। ऐसा अमेरिका करता है।

    ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक आक्रामक और व्यापक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पश्चिमी सहयोगियों द्वारा फलस्तीनी राज्य के समर्थन के प्रयासों को खारिज कर दिया और कहा कि यह हमास उग्रवादियों के लिए एक इनाम होगा। ट्रंप ने कहा कि हमें गाजा में युद्ध तुरंत रोकना होगा। हमें तुरंत शांति वार्ता करनी होगी।

