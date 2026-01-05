Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ISI का जमात नेटवर्क अलर्ट: भारत के खिलाफ नई साजिश, बांग्लादेश चुनाव में कट्टरपंथी सरकार बनवाने का प्लान

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 06:43 PM (IST)

    आईएसआई बांग्लादेश चुनाव को प्रभावित कर कट्टरपंथी जमात सरकार बनवाने की साजिश रच रही है। इसके लिए उसने जमात-ए-इस्लामी के हवाला नेटवर्क को सक्रिय किया है ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बांग्लादेश के आम चुनाव को प्रभावित कर जमात सरकार बनवाने की साजिश (फोटो: रॉयटर्स)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वह बांग्लादेश के आम चुनाव को प्रभावित कर जमात सरकार बनवाने की साजिश रच रही है।

    यही नहीं वह भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी अड्डों को फिर से खड़ा करने के लिए भी धन की व्यवस्था कर रही है। इसके लिए कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के उपमहाद्वीपीय हवाला नेटवर्क को फिर से सक्रिय किया गया है। यह नेटवर्क कई आतंकी संगठनों के लिए धन एकत्र करने का मुख्य जरिया है।

    bangladesh election

    कुछ समय तक ठंडा पड़ा था नेटवर्क

    खुफिया जानकारी के अनुसार, जमात का यह नेटवर्क कुछ समय पहले तक ठंडा पड़ा था, लेकिन अब यह फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसके जरिये न केवल बांग्लादेश में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए धन जुटाया जा रहा है बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के तबाह अड्डों को फिर से खड़ा करने के लिए भी पैसे जमा किए जा रहे हैं।

    bangladesh isi

    कुछ महीने शांत रहने के बाद आईएसआई ने इन तबाह आतंकी ठिकानों को पहले से बड़ा बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि उसके पास आतंकी गतिविधियों के लिए धन जमा करने के लिए कई अन्य चैनल भी हैं। उसने जमात के हवाला नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा धन एकत्र करने के लिए कहा है। एक अधिकारी ने बताया कि आईएसआई एक बड़ा गेम खेल रही है, जिसके जरिये बांग्लादेश में जमात की जीत सुनिश्चित कराना चाहती है। हालांकि अभी वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से पीछे चल रही है।

    pakistan in bangladesh

    कई देशों में फैला है नेटवर्क

    एक अधिकारी ने बताया कि जमात का कई देशों में व्यापक नेटवर्क है। इसके अनगिनत अनुयायी और समर्थक हैं, जो प्रमुख दानदाता हैं। जमात धर्म की आड़ में चंदा एकत्र करता है, लेकिन करीब 90 प्रतिशत राशि का उपयोग हिंसा भड़काने और आतंकी संगठनों का समर्थन करने के लिए किया जा जाता है। यह संगठन अपने विशाल हवाला नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी धन भेजता है।

    जमात के फंड पर निर्भर आतंकी संगठन

    कई वर्षों में जमात ने आईएसआई की मदद से यह नेटवर्क तैयार किया है। पाकिस्तान में लश्कर और जैश व्यापक रूप से जमात के फंड पर निर्भर हैं। यहीं नहीं जमात-उल-मुजाहिदीन, बांग्लादेश (जूएमबी) और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (हूजी) भी जमात द्वारा एकत्र धन पर पूरी तरह निर्भर हैं।

    (न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिंदू विधवा के साथ बलात्कार, आरोपियों ने पेड़ से बांधकर काट दिए बाल; वीडियो बनाकर किया वायरल