    बांग्लादेश में हिंदू विधवा के साथ बलात्कार, आरोपियों ने पेड़ से बांधकर काट दिए बाल; वीडियो बनाकर किया वायरल

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:35 PM (IST)

    बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही के कुछ दिनों में 4 हिंदुओं की हत्या के बाद अब एक हिंदू विधवा महि ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही के कुछ दिनों में 4 हिंदुओं की हत्या के बाद अब एक हिंदू विधवा महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना झेनैदाह जिले के कालिगंज में नादिपारा इलाके में हुई।

    आरोप है कि यहां के दो स्थानीय बदमाशों ने 40 वर्षीय हिंदू विधवा महिला के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

    महिला ने दर्ज कराई शिकायत

    इस दुर्दांत कृत्य के बाद महिला बेहोश हो गई और स्थानीय लोगों ने उसे बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में महिला ने आरोपी शाहीन और उसके साथी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    बताया जा रहा है कि महिला ने करीब ढाई साल पहले शाहिन और उसके भाई से 20 लाख रुपये में 3 डेसिमल जमीन और एक दो मंजिला मकान खरीदा था। इसके बाद से ही शाहीन की महिला पर बुरी नजर थी। उसने इसके पहले कई बार महिला के साथ अश्लील व्यवहार करने की कोशिश की थी।

    जब महिला ने उसके प्रस्ताव ने इनकार कर दिया तो फिर शाहीन ने अलग-अलग तरीके से उसे परेशान करना शुरू कर दिया। शनिवार की शाम जब महिला के घर पर दो रिश्तेदार आए हुए थे, तभी शाहीन और उसका साथी हसन घर में घुए गए और विधवा के साथ बलात्कार किया।

