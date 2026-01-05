Bangladesh Polls: बांग्लादेश में हिंदू नेता का नामांकन रद, चुनाव आयोग के निर्णय को देंगे चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए राष्ट्रीय हिंदू महाजोत के एक गुट के महासचिव गो¨वद चंद्र प्रमाणिक का नामांकन रद कर दिया गया है। उन्होंने नामांकन रद करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील करने की घोषणा की है।

प्रमाणिक ने गोपालगंज-3 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया था। इस सीट से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना चुनाव लड़ती थीं। ¨हसक छात्र आंदोलन के चलते पांच अगस्त, 2024 को अवामी लीग सरकार के पतन के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं।

गोपालगंज-3 सीट से चुनाव लड़ने के लिए भरा था पर्चा उनकी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनाव नियमों के अनुसार, चुनाव आयोग विसंगतियों के कारण स्वतंत्र उम्मीदवार का नामांकन रद कर सकता है। प्रमाणिक के नामांकन के कई हस्ताक्षरों की पुष्टि नहीं हो सकी, जिस कारण उनके नामांकन को अमान्य करार दिया गया।

प्रमाणिक ने कहा, 'मैं चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती दूंगा।'स्थानीय मीडिया के अनुसार, देश के आम चुनाव में ढाका की 20 सीटों में से 17 पर कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। नामांकन पत्रों से पता चला है कि इन जमात उम्मीदवारों में से 13 करोड़पति हैं।