महंगाई की आग में ईरान : प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत, हालात बेकाबू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महंगाई, गिरती मुद्रा और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ ईरान में भड़के विरोध-प्रदर्शन अब हिंसक हो गए हैं। गुरुवार को देश के कई हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं।

ईरान में हिंसक हुए विरोध प्रदर्शन पश्चिमी ईरान के लोरडेगन शहर में पुलिस और कथित तौर पर सशस्त्र प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों की मौत हुई। मानवाधिकार संगठन हेंगा ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। इस बीच, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गा‌र्ड्स ने बताया कि पश्चिमी शहर कुहदश्त में बसीज अर्धसैनिक बल का एक सदस्य मारा गया, जबकि 13 अन्य घायल हुए हैं।

देशभर में प्रदर्शन गिरफ्तारियां और विरोध-प्रदर्शन केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहे। इस्फहान, मार्वदश्त, केरमानशाह, खुजेस्तान और हामेदान सहित कई प्रांतों में प्रदर्शन हुए हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और कई शहरों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।