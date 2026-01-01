हिसार में हिट एंड रन का मामला, दूध लेने जा रहे व्यक्ति को कार सवार ने कुचला, वारदात के बाद आरोपी ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, हिसार। पीरांवाली गांव में बुधवार रात को हिट-एंड-रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार चालक ने पैदल गली से गुजर रहे 55 साल के दलेर सिंह को टक्कर मार दी। कार से टक्कर लगने से वह जमीन पर गिर गया।

कार चालक ने कार रोकने की बजाय उसके ऊपर से गुजार दी और मौके से फरार हो गया। पता चलने पर स्वजन घायल हालत में उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने वीरवार को शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर कार चालक रमेश के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीरांवाली गांव निवासी दलेर सिंह गांव में मजदूरी का काम करता था। बुधवार रात करीब आठ बजे वह घर से दूध लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह गली में पहुंचा तो पीछे से तेज रफ्तार कार ने सीधी टक्कर मार दी। दलेर सिंह सड़क पर गिर गया।

चालक ने कार रोकने की बजाय उसके ऊपर से गुजार दी और मौके से कार लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मृतक के स्वजन और ग्रामीण एकत्रित हुए और घायल हालत में उसे नागरिक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में लेकर आए। जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।