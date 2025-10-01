Language
    इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत ढहने से 91 छात्र मलबे में दबे, तीन की मौत और बचाव कार्य जारी

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:50 AM (IST)

    Indonesia School Collapsed इंडोनेशिया में एक स्कूल की इमारत गिरने से कई छात्र मलबे में दब गए जिसमें तीन की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हैं। हादसे के दो दिन बाद भी 91 छात्र मलबे में फंसे हैं जिन्हें बचाने का प्रयास जारी है। बचावकर्मी मलबे में पानी और ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। अब तक आठ छात्रों को निकाला गया है।

    इंडोनेशिया में स्कूल गिरा। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया में एक स्कूल इमारत के ढहने से दर्जनों बच्चे मलबे में फंस गए हैं। तीन बच्चे की हादसे में मौत हो गई है और 100 से ज्यादा घायल हैं। हादसे को दो दिन हो चुके हैं, लेकिन 91 छात्र अभी भी मलबे में फंसे हैं।

    इमारत गिरने के एक दिन बाद मंगलवार को भी राहत और बचाव कार्य पूरा नहीं हो सका है। मलबे में फंसे छात्रों को बचावकर्मियों द्वारा पानी और आक्सीजन पहुंचाया जा रहा है।

    स्कूल गिरने के बाद मलबा हटाते हुए बचावकर्मी। फोटो - पीटीआई

    8 छात्रों को निकाला गया

    घटना इंडोनेशिया के पूर्वी जावा के सिदोअर्जो शहर के अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल में हुई। कई घंटों के बचाव कार्य के बाद मलबे से आठ छात्रों को निकाला गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    बचावकर्मियों ने मलबे में कई शव देखने का दावा किया है, जिससे आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल बचावकर्मी जीवित लोगों को जल्द से जल्द मलबे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

    मलबे में 91 छात्रों के दबे होने की आशंका। फोटो - पीटीआई

    मलबे में दबे छात्रों की संख्या बढ़ी

    छात्रों के स्वजन मौके पर मौजूद हैं और अपने बच्चों की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर छात्र सातवीं से ग्यारहवीं कक्षा के हैं, जिनकी उम्र 12 से 18 साल के बीच है।

    मंगलवार सुबह स्कूल परिसर में लगे एक नोटिस में 65 छात्रों के फंसे होने की सूचना दी गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने दोपहर तक मलबे में दबे लोगों की संख्या संशोधित कर 38 कर दी। वहीं, बचाव दल के अनुसार, मलबे में लगभग 91 छात्र दबे हैं।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

