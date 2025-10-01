अमेरिका में 6 साल बाद फिर शटडाउन, क्या है इसका मतलब और कितना होगा असर?

अमेरिका में सरकारी शटडाउन की आशंका गहरा गई है क्योंकि सीनेट एक अस्थायी फंडिंग बिल को पास करने में विफल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों की छंटनी की धमकी दी है। शटडाउन के कारण कई गैर-जरूरी सरकारी सेवाएं बंद हो जाएंगी जिससे हवाई यात्रा आर्थिक रिपोर्ट और छोटे व्यवसायों के लिए लोन प्रभावित होंगे। लगभग 750000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की आशंका है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका मंगलवार रात एक बड़े सरकारी शटडाउन की कगार पर पहुंच गया। ऐसे तब हुआ जब सीनेट एक अस्थायी फंडिंग बिल को मंजूरी देने में नाकाम रही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को और जटिल करते हुए संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की धमकी भी दी है।

सीनेट में 55-45 के वोट से बिल खारिज होने के बाद बुधवार सरकार के गैर-जरूरी सेवाएं ठप हो गयी है। इससे हवाई यात्रा से लेकर आर्थिक रिपोर्ट्स और छोटे व्यवसायों के लिए लोन तक प्रभावित होंगे। 50,000 संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की आशंका हाउस के सत्र में न होने और रिपब्लिकन-डेमोक्रेट्स के बीच समझौते की कोई उम्मीद न दिखने से आखिरी मिनट में कोई समाधान मुश्किल लग रहा है। सीनेट के रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून ने कहा कि सप्ताह के अंत में दोबारा कोशिश हो सकती है, लेकिन अभी गतिरोध टूटने के आसार नहीं हैं। लगभग 7,50,000 संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने की आशंका है। इनमें से कुछ को ट्रंप प्रशासन की ओर से बर्खास्त भी किया जा सकता है।

शटडाउन के बाद नेशनल पार्क बंद हो गए हैं और लेबर डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाला ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स भी बंद है। सेना, एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल और सोशल सिक्योरिटी जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। मासिक जॉब रिपोर्ट भी नहीं आएगी शटडाउन के बाद अमेरिकी मासिक जॉब रिपोर्ट नहीं आएगी। इसके बाद नौकरी में भर्तियों को लेकर जो उम्मीदें थीं उसपर पानी फिर गयी है। इसके बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर तस्वीर और धुंधली हो सकती है। इस शटडाउन के बाद सरकार अनिश्चितकालीन ठप रहेगी।

अमेरिकी शटडाउन के लेकर व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है और एक ज्ञापन भी निकाला है। इसमें कहा गया है कि सरकार मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात से ठप रहेगी। क्या है शटडाउन? अमेरिका में सरकार चलाने के लिए हर साल बजट पास करना पड़ता है लेकिन अगर सीनेट और हाउस किसी वजह से सहमत नहीं होते और फंडिंग बिल पास नहीं होता, तो सरकारी एजेंसियों को वेतन नहीं मिल पाता है।