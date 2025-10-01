'आई लव टैरिफ...', डोनल्ड ट्रंप ने भरी सभा में क्यों कहा ऐसा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के शीर्ष पद पर बैठने के बाद से ही डोनल्ड ट्रंप (Trump Tariff Policy) ने अन्य देशों के प्रति सख्त रुख अपना रखा है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भी इसी का हिस्सा है। ट्रंप के टैरिफ की दुनियाभर में आलोचना हो रही है, लेकिन ट्रंप को अपने इस फैसले पर कोई पश्चतावा नहीं है।

डोनल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें टैरिफ अच्छा लगता है और इससे अमेरिका अमीर बन रहा है। ट्रंप के अनुसार, ज्यादातर देश पिछले कई दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे थे। मगर, उनके टैरिफ से ट्रेड बैलेंस हो गया है।

क्वांटिको में मरीन कॉर्प बेस पर लोगों को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह, "मुझे टैरिफ बहुत पसंद है। यह सबसे खूबसूरत शब्द है। मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। टैरिफ मेरा पसंदीदा शब्द है और मैं इस शब्द से बहुत प्यार करता हूं। हम इससे खूब अमीर बन रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसपर केस चल रहा है। पिछले कई दशकों में अन्य देशों ने इसी का फायदा उठाया है।"

If this isn’t in our ads, fire your consultants Trump: Merit. That's the most important word, other than the word tariff. I love tariffs. Most beautiful word. Tariff is my favorite word. I love the word tariff. pic.twitter.com/no3jGLwqrb — Rachel Bitecofer 🗽🦆 (@RachelBitecofer) September 30, 2025

टैरिफ से अमेरिका को कितना फायदा?

ट्रंप ने दावा किया है कि टैरिफ से अमेरिका ने खरबों रुपये कमा लिए हैं। इन पैसों से ढेर सारे युद्धपोत खरीदे जा सकते हैं। ट्रंप के अनुसार,

हमने खबरों रुपये लिए हैं। हम बहुत अमीर हो गए हैं। अगर टैरिफ खत्म हुआ, तो हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा। दूसरे देश दशकों से हमारा फायदा उठाते आ रहे हैं। अब हम उनसे भी वही बर्ताव कर रहे हैं। जितना पैसा अमेरिका में आ रहा है, इतना हमनें पहले कभी नहीं देखा। हर दूसरे दिन हमें 31 बिलियन डॉलर (लगभग 2.59 लाख करोड़ रुपये) मिल रहे हैं, जिनसे हम ढेर सारे युद्धपोत खरीद सकते हैं।

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ

बता दें कि ट्रंप की टैरिफ नीति 2 अप्रैल से ही लागू हो गई थी। इसके तहत पहले भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे 25 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में भारत पर अमेरिका ने 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है।

