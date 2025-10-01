Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'आई लव टैरिफ...', डोनल्ड ट्रंप ने भरी सभा में क्यों कहा ऐसा?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:19 AM (IST)

    Trump on Tariffs 20 जनवरी 2025 से अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। उनकी टैरिफ नीति की दुनियाभर में आलोचना हो रही है लेकिन उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से अमेरिका अमीर बन रहा है क्योंकि कई देश दशकों से उसका फायदा उठा रहे थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    टैरिफ पर बात करते हुए ट्रंप। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के शीर्ष पद पर बैठने के बाद से ही डोनल्ड ट्रंप (Trump Tariff Policy) ने अन्य देशों के प्रति सख्त रुख अपना रखा है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भी इसी का हिस्सा है। ट्रंप के टैरिफ की दुनियाभर में आलोचना हो रही है, लेकिन ट्रंप को अपने इस फैसले पर कोई पश्चतावा नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डोनल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें टैरिफ अच्छा लगता है और इससे अमेरिका अमीर बन रहा है। ट्रंप के अनुसार, ज्यादातर देश पिछले कई दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे थे। मगर, उनके टैरिफ से ट्रेड बैलेंस हो गया है।

    ट्रंप ने क्या कहा?

    क्वांटिको में मरीन कॉर्प बेस पर लोगों को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह, "मुझे टैरिफ बहुत पसंद है। यह सबसे खूबसूरत शब्द है। मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। टैरिफ मेरा पसंदीदा शब्द है और मैं इस शब्द से बहुत प्यार करता हूं। हम इससे खूब अमीर बन रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में इसपर केस चल रहा है। पिछले कई दशकों में अन्य देशों ने इसी का फायदा उठाया है।"

    टैरिफ से अमेरिका को कितना फायदा?

    ट्रंप ने दावा किया है कि टैरिफ से अमेरिका ने खरबों रुपये कमा लिए हैं। इन पैसों से ढेर सारे युद्धपोत खरीदे जा सकते हैं। ट्रंप के अनुसार,

    हमने खबरों रुपये लिए हैं। हम बहुत अमीर हो गए हैं। अगर टैरिफ खत्म हुआ, तो हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा। दूसरे देश दशकों से हमारा फायदा उठाते आ रहे हैं। अब हम उनसे भी वही बर्ताव कर रहे हैं। जितना पैसा अमेरिका में आ रहा है, इतना हमनें पहले कभी नहीं देखा। हर दूसरे दिन हमें 31 बिलियन डॉलर (लगभग 2.59 लाख करोड़ रुपये) मिल रहे हैं, जिनसे हम ढेर सारे युद्धपोत खरीद सकते हैं।

    भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ

    बता दें कि ट्रंप की टैरिफ नीति 2 अप्रैल से ही लागू हो गई थी। इसके तहत पहले भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे 25 प्रतिशत और बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में भारत पर अमेरिका ने 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है।

    यह भी पढ़ें- फिलीपींस में भूकंप से तबाही, 60 लोगों की मौत; कई इमारतें ढहीं