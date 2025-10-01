Language
    फिलीपींस में भूकंप से तबाही, 22 लोगों की मौत; कई इमारतें ढहीं

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:50 AM (IST)

    फिलीपींस में आए तेज भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। 6.9 तीव्रता वाले इस भूकंप से 22 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। केबु शहर के तटों पर आए इस भूकंप से कई इमारतें धराशायी हो गईं। सैन रेमिगियो शहर की मेयर ने मौतों की पुष्टि की है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी जिसे बाद में रद्द कर दिया गया।

    फिलीपींस में भूकंप के बाद गिरी इमारत। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, मनीला। दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस में बीती रात भूकंप (Philippines Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए। यह भूकंप इतना भयानक था कि 22 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। भूकंप की तीव्रता 6.9 मैग्नीट्यूड आंकी गई है। फिलीपींस सरकार के अनुसार, यह इस साल की सबसे बड़ी आपदा है, जिसमें इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की जान चली गई।

    मंगलवार की रात लगभग 10 बजे केबु शहर के तटों पर भूकंप के तेज झटके लगे, जिसमें कई इमारतें धराशायी हो गईं।

    22 लोगों की मौत

    सैन रेमिगियो शहर की मेयर अल्फी रेन्स ने भूकंप से हुई तबाही की पुष्टि की है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा बताया कि 22 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 21 मौतें सिर्फ केबु प्रांत में दर्ज की गई हैं।

    सुनामी की चेतावनी नहीं

    न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, भूकंप के कारण फिलीपींस में इमारत गिरने से लगभग 37 लोग चोटिल हुए हैं। वहीं, फिलीपींस में सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

    फिलीपींस सिस्मोलॉजी एजेंसी का कहना था कि, भूकंप से करेंट और समुद्र के जलस्तर में बदलाव हो सकता है। लोगों को समुद्री तटों से दूर रहने के लिए कहा गया था, लेकिन 3 घंटे बाद इस अलर्ट को रद कर दिया गया।

    पहले भी आए कई भूकंप

    बता दें कि फिलीपींस फैसिफिक रिंग ऑफ फायर (Pacific Ring of Fire) के पास मौजूद है। टेकटॉनिक गतिविधियों की वजह से यहां भूकंप आना और ज्वालामुखी फटना आम बात है। इससे पहले भी फिलीपींस में 2 बड़े भूकंप आ चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई है।

    (समाचार एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)

